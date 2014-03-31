美元下滑 因美联储主席叶伦力挺宽松货币政策

* 叶伦称经济和就业市场仍存在相当多的闲置产能和闲置劳动力

* 美元指数下跌，结束之前三日的涨势

* 欧元兑日圆和美元上升

路透纽约3月31日 -美元兑其他主要货币周一下跌，结束之前连涨之势，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦称,旨在提振美国经济的购债计划和低利率举措将很可能在一段时间内继续执行。

弱于预期的欧元区通胀数据已经扶助欧元兑日圆升至三周高位，也推动欧元兑美元攀升至1.3806美元日内高位，之后缩减涨幅，至1.3777美元，上涨0.17%。

美元兑一篮子主要货币指数.DXY结束之前三天连涨之势，下跌0.11%，至80.089，在叶伦讲话后一度挫跌至80以下。

叶伦周一表示联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。

“叶伦的讲话导致美元普遍下跌，”ING Capital Markets外汇部董事Lane Newman说。

自3月19日以来，美元多数上涨，当时叶伦在美联储会议后的记者会上暗示，美联储可能较人们预期的提早结束购债计划，且早至2015年初升息的可能性。

纽约尾盘，欧元兑日圆上涨0.60%，报142.20日圆。

欧元兑英镑无甚变动，此前触及0.8298英镑高位，因臆测疲弱的欧元区通胀数据不足以驱使欧洲央行推出更多宽松货币计划。

欧洲央行决策者忧虑欧元迫近自2011年来未见的1.40美元水平，将令通缩压力恶化，且损害经济复苏。

“欧洲央行要采取行动，欧元才会下跌，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示，“投资人希望看到欧洲央行行动。”

市场对欧洲央行本周将采取进一步宽松政策感到怀疑。

周一数据显示欧元区通胀回落至仅仅0.5%，但德国央行总裁兼欧洲央行管委魏德曼周六表示，欧元区未陷入通缩循环，欧洲央行不应对主要由周期性因素导致的通胀放缓反应过度，这些因素应该只是暂时的。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3770 1.3752 +0.13 +0.18 1.3745

美元/日圆 103.19 102.79 +0.39 -2.00 105.30

欧元/日圆 142.13 141.36 +0.54 -1.73 144.63

美元/瑞郎 0.8845 0.8867 -0.25 -0.93 0.8928

英镑/美元 1.6662 1.6636 +0.16 +0.64 1.6556

美元/加元 1.1048 1.1060 -0.11 +4.03 1.0620

澳元/美元 0.9262 0.9247 +0.16 +3.92 0.8913

欧元/瑞郎 1.2178 1.2194 -0.13 -0.76 1.2271

欧元/英镑 0.8265 0.8263 +0.02 -0.39 0.8297

新西兰元/美元 0.8673 0.8658 +0.17 +5.69 0.8206

美元/挪威克朗 5.9880 6.0036 -0.26 -1.29 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2455 8.2536 -0.10 -1.12 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4726 6.4994 -0.41 +0.56 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9177 8.9374 -0.22 +0.79 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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