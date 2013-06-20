美元全线上涨 受美联储政策前景及美国经济数据提振

* 在美联储消息后，交易商重新建立美元多头押注

* 美国费城联储制造业数据及成屋销售数据强于预期

* 欧元兑美元触及两周低位，将可能跌穿1.30美元

路透纽约6月20日 - 美元兑主要货币周四上升至两周高位，且很可能扩大升幅，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)表示，随着经济改善，今年可能开始缩减刺激计划。

美国大西洋中部地区制造业活动及成屋销售数据强于预期增加美元动能，盖过另一报告显示最新一周初请失业金人数上升的影响。

投资人重新建立美元多头押注，此前美联储主席伯南克在周三联储结束两日会议后表示，美联储可能在2014年年中左右结束购债。

“削减量化宽松政策及利率上升前景应该扶助美元表现，特别是在其他国家央行仍在放宽政策的环境下，”汇丰高级策略师Robert Lynch说。

在伯南克讲话后，指标10年期美国公债收益率升至约两年来最高。美国短期利率期货交易商预计，美联储将在2014年底开始升息。

和美联储货币政策立场形成对照，日本央行最近公布激进的宽松政策以抗击通缩，且承诺在有需要时，将采取更多行动。欧洲央行也面临更大压力，需要采取措施遏制欧元区经济不断恶化的趋势。

因投资人寻求收益，利率上升倾向有利该国货币。

美元兑一篮子货币.DXY触及82.145的两周高位，此为6月6日来最高，尾盘上涨0.5%。

分析师表示，美元未来几周可能面临震荡走势，因投资人将通过每个经济数据尝试研判美国经济体质。美联储周三表示经济改善，称经济成长的下滑风险减退。

“波动性将是市场的主题。我们将看到一些难看的走势，”Action Economics全球汇市分析部董事总经理Ronald Simpson说。

美元再度走强可能终止欧元近期表现坚韧的势态，可能拉低欧元跌穿1.30美元，因市场对欧洲央行降息前景持谨慎态度。

欧元兑美元下跌0.6%，至1.3220美元，调查显示欧元区民间部门活动复苏尚未稳定后，市场人气受创。欧元低见1.3161美元，为两周低位。

支撑位据报在100日移动均线切入位1.3094美元和200日移动均线切入位1.3072美元。Reuters Dealing周四显示，大约54亿美元的欧元易手。

“在美国，欧元区，日本和英国经济体中，美国经济成长状况仍然最令人信服。在7月4日欧洲央行会议前，欧元兑美元可能达到1.30美元，”花旗汇市策略师Valentin Marinov说。

Westpac分析师表示，他们在其投资组合中增加欧元空头头寸，且欧元若反弹至1.3350美元，他们将增加更多欧元空头头寸。

根据路透数据，美元兑日圆上涨1%，至97.43日圆，盘中触及逾一周高位98.28日圆。部份分析师预期，由于美国货币政策前景和日本积极的宽松政策相悖，美元预料可升至100日圆以上。Reuters Dealing周四显示，大约39亿美元的日圆易手。

澳元兑美元触及33个月低位，跟随较高风险资产和新兴市场货币深度下跌之势，且此前数据显示中国6月制造业数据跌至九个月低位。

澳元兑美元低见0.9160美元，尾盘下挫1.1%，至0.9186美元。新西兰元兑美元跌1.8%，至0.7748美元

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3218 1.3294 -0.57 +0.18 1.3194

美元/日圆 97.27 96.46 +0.84 +12.14 86.74

欧元/日圆 128.62 128.24 +0.30 +12.38 114.45

美元/瑞郎 0.9269 0.9280 -0.12 +1.25 0.9155

英镑/美元 1.5508 1.5484 +0.15 -4.57 1.6251

美元/加元 1.0388 1.0272 +1.13 +4.71 0.9921

澳元/美元 0.9196 0.9292 -1.03 -11.52 1.0393

欧元/瑞郎 1.2258 1.2338 -0.65 +1.52 1.2075

欧元/英镑 0.8522 0.8583 -0.71 +5.03 0.8114

新西兰元/美 0.7755 0.7891 -1.72 -6.37 0.8283

元

美元/挪威克 5.9963 5.7700 +3.92 +7.79 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.9280 7.6744 +3.30 +8.01 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.5686 6.4525 +1.80 +1.08 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.6864 8.5880 +1.15 +1.27 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完)

(编译 利棣儿 审校 徐文焰)

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