美元上涨 因市场对美联储将缩减刺激计划的预期增强

* 美国5月消费者信心触及逾五年高位

* 美元和欧元兑日圆均上扬逾1%

* 负利率前景继续打压欧元

路透纽约5月28日 - 美元兑欧元和日圆周二反弹，此前公布的美国经济数据强劲，巩固对美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在未来几个月开始缩减刺激计划规模的预期。

美国股市大幅上涨，而指标美国10年期公债收益率上升至逾一年高位，此前数据表明，全球最大经济体美国在稳定复苏的道路之上。美国公债收益率攀升也提振美元计价投资的吸引力。

这些资产价格上涨，受助于美国5月消费者信心指数升至逾五年高位。周二稍早公布的数据显示，美国3月独栋房屋价格上升，按年涨幅为近七年来最高。

“强于预期的美国数据使美联储向最快在未来几次会议上缩减刺激计划规模迈进了一步，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。

美联储的刺激举措被视为不利美元，因为它向市场挹注大量美元。

在纽约尾盘，美元兑欧元跌0.6%，至1.2859美元，在美国数据公布后，美元触及1.2851的日内低位。

Bank of the West副总裁及外汇顾问Sean Cotton表示，负利率前景“仍是重压欧元的新负累”。

欧洲央行管委诺亚接受彭博电视访问时表示，负利率将在欧元区经济规模较小的国家带来不同的结果，但他补充说，欧洲央行在必要时应该准备实施负利率。

“随着欧洲央行继续向结果未知的政策领域推进，政策前景很可能导致欧元兑美元进一步下跌，”Cotton说。

欧洲央行(ECB)执委普雷特周二表示，欧洲央行仍有空间在必要时进一步降息来刺激经济。欧洲央行执委亚斯穆森周一表示，只要有必要，就将一直维持扩张性的货币政策。

**日圆下跌**

美元兑日圆上涨1.3%，至102.27日圆，此前触及102.50日圆的日高，从周五触及的两周低位100.68日圆反弹。上周三，美元上扬至103.73日圆的四年半高位。

日圆全线下跌，因全球股市受多个国家央行官员的言论支撑上涨，鼓励投资者以低成本借入日圆，投入较高风险和较高收益的资产。

日本股市日经指数.N225收升1.2%，欧洲和美国股市上涨，扭转上周大跌之势，当时美国联邦储备委员会(美联储)主席贝南克的讲话燃点美联储可能缩减刺激计划规模的预期。

日本央行审议委员宫尾龙藏周二表示，维持长短期利率稳定至关重要。

策略师称，因预期日本央行将继续实施大规模宽松政策，市场为日圆下跌作部署。他们说，在上周稍后股市大跌时，日圆并没有进一步上涨，表明日圆走软的趋势仍未改变。

欧元兑日圆上涨0.8%，至131.54日圆，远离周四低位129.94日圆。

避险的瑞郎下跌，美元兑瑞郎升1.3%，至0.9755瑞郎。欧元兑瑞郎涨0.7%，至1.2545瑞郎。

在近期股市下跌后，诸如日圆和瑞郎等货币上周大幅攀升。在金融市场充满不确定性时，这些货币通常上涨。

美元指数.DXY涨0.7%，至84.252。

较高收益的澳元和新西兰元未能从股市和商品价格全线上涨中得益。

澳元兑美元几无变动，最新报0.9629美元，新西兰元兑美元小升，报0.8090美元。分析师称，受累于中国经济前景的不确定性。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2854 1.2929 -0.58 -2.58 1.3194

美元/日圆 102.36 100.93 +1.42 +18.01 86.74

欧元/日圆 131.57 130.45 +0.86 +14.96 114.45

美元/瑞郎 0.9768 0.9630 +1.43 +6.70 0.9155

英镑/美元 1.5040 1.5101 -0.40 -7.45 1.6251

美元/加元 1.0397 1.0337 +0.58 +4.80 0.9921

澳元/美元 0.9614 0.9631 -0.18 -7.50 1.0393

欧元/瑞郎 1.2556 1.2455 +0.81 +3.98 1.2075

欧元/英镑 0.8547 0.8559 -0.14 +5.34 0.8114

新西兰元/美元 0.8071 0.8083 -0.15 -2.56 0.8283

美元/挪威克朗 5.8950 5.8444 +0.87 +5.97 5.5630

欧元/挪威克朗 7.5781 7.5555 +0.30 +3.24 7.3403

美元/瑞典克朗 6.7198 6.6375 +1.24 +3.40 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.6420 8.5834 +0.68 +0.75 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。

(编译 利棣儿；审校 母红)

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