美元全线溃退 因美联储推出新一轮刺激措施

* 美联储宣布新刺激计划

* 美联储延长低利率承诺

* 美元兑日圆挫至七个月低点

* 欧元兑美元触及四个月高位

路透纽约9月13日电---美元周四在震荡交投中全面下挫,兑日圆触及七个月低点,兑欧元跌至四个月低点,因美国联邦储备委员会(FED,美联储)宣布新一轮积极的刺激计划以提振美国经济.

美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券,并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业前景明显改善.美联储还将维持异常低利率承诺延长至至少2015年中.

"美联储的消息对风险资产非常有利,投资人对沽出美元兑其它几乎所有货币感到颇为放心,特别是新兴市场货币和澳元."Faros Trading董事总经理Brad Bechtel表示.

欧元兑美元在美联储声明後一度挫至日低1.2856美元,因缺乏流动性,但之後触及1.3001美元的日高.

"在1.30美元水准,投资人乐于沽出欧元,月底前欧元会下滑,因欧债危机仍远未解决,且有许多重大事件风险的威胁."Bechtel表示.

欧元兑美元纽约尾盘升0.7%至1.2984美元,为5月9日来最高.

许多市场人士原本就预计美联储将在今日宣布第三轮购买资产计划.新一轮购债,即所谓的量化宽松政策(QE)被视为对美元不利,因这等同于印钞,会稀释美元价值.

"我原本预计美联储的购债计划会更宽泛,但总的来说,QE3还是来了."Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示.

"市场的膝跳反应是抛售美元,这是正确的.不过,我怀疑美元不会跌太多,因声明中的很多内容已被消化."他表示.

美元兑日圆尾盘报77.48日圆,跌0.4%,盘中触及77.11日圆低点,为2月9日来首见.交易商表示,如果进一步下跌,将令市场警惕日本货币当局进场干预抑制日圆升势的可能.

在前两轮量化宽松政策中,美联储购入约2.3万亿美元债券以降低长期利率.尽管降低利率可能刺激美国企业和居民增加投资和支出,但对美元不利,因这会降低海外投资人购买收益较低的美国债券的兴致.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2988 1.2899 +0.69 +0.33 1.2945

美元/日圆 77.48 77.81 -0.42 +0.70 76.94

欧元/日圆 100.64 100.39 +0.25 +1.08 99.56

美元/瑞郎 0.9349 0.9371 -0.23 -0.29 0.9376

英镑/美元 1.6152 1.6106 +0.29 +3.97 1.5535

美元/加元 0.9682 0.9760 -0.80 -5.01 1.0193

澳元/美元 1.0541 1.0465 +0.73 +3.09 1.0225

欧元/瑞郎 1.2150 1.2085 +0.54 +0.05 1.2144

欧元/英镑 0.8038 0.8006 +0.40 -3.49 0.8329

新西兰元/美元 0.8307 0.8198 +1.33 +6.72 0.7784

美元/挪威克朗 5.7163 5.7358 -0.34 -4.36 5.9766

欧元/挪威克朗 7.4246 7.3980 +0.36 -4.05 7.7379

美元/瑞典克朗 6.5661 6.5676 -0.02 -4.67 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.5335 8.4653 +0.81 -4.26 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 程琳

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