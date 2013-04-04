分析：日圆兑美元跌势可能接近终点

2013年2月28日，日本东京拍摄到的美元和日圆图片。 REUTERS/Shohei Miyano

路透纽约4月3日 - 市场对日本央行将大举出台新刺激政策的预期打压了日圆，但日圆最黑暗的日子可能就要结束。

分析师称，去年底以来市场对日本央行将采取大胆行动的预期可能过高，特别是考虑到该央行历来行事审慎的话。分析师还表示，日圆跌势可能过头。

美元兑日圆年内迄今上涨7.2%，去年11月初以来上涨约22%。不过美元/日圆周二触及一个月低点，期权市场显示需求仍偏向于防范美元进一步下跌的期权。

市场广泛预期日本央行周四结束会议时将宣布加大购债行动力度，延长所购债券期限。

不过，多数分析师认为这种预期已经反映到日圆汇价中，投资者的预期可能有些过头。美元兑日圆已经从3月12日触及的三年半高位96.71大幅下滑，3月21日以来尚未在盘中跌破过96日圆。

若日本央行刺激举措不及预期，那么看跌日圆的人士将措手不及。

最近一波美国数据表现疲软，给该国经济体质带来疑问，因此投资者开始减少美元多头押注。

“我们目前对美元/日圆持中性看法，该货币对可能已经触顶。”Mellon Capital多种资产研究主管Anjun Zhou称。

期权市场上，衡量汇市人气的常用指标--风险逆转指标显示，投资者在寻求保护以防美元下跌。

风险逆转指标衡量市场对美元/日圆看涨期权或看跌期权的相对需求情况。

三个月风险逆转指标倾向于看跌期权，3月之前还是倾向于看涨期权。

参阅美元/日圆价格走势与期权市场看跌期权图表，请点击(link.reuters.com/mat96t)。

**利差因素**

在美国和中国接连公布疲软数据后，指标10年期美国公债收益率(殖利率)近几天下滑。

美国与日本公债之间的利差是美元/日圆价格走势一个主要驱动力。美国公债收益率下跌时，美元兑日圆通常也会下跌。

“近一两周来公布的美国数据一直偏于疲弱，使日债与美债利差也降到近期区间的低端，拖累了美元/日圆，”野村证券全球外汇策略主管Jens Nordvig表示。

“与此同时，本周还有围绕日本央行的紧张情绪，而且有些人担心期望过高，”Nordvig表示。他预计美元/日圆三个月后在95日圆。

三个月期美元/日圆期权隐含波动率周三为11.188%，接近2月6日创下的年内盘中高位12.738%。高波动率意味着投资者预计走势将更加动荡，购买期权的成本也料将增加。

由于美元多仓处于非常高的水平，美元进一步上涨的空间亦受限。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，3月22日止当周，外汇投机客增加美元多仓，至2012年7月17日止当周以来最高。

“近月的风险逆转指标显示仓位过多，而且期望太高意味着日本央行更难有令人惊喜的举措，”美银美林外汇量化及期权研究主管John Hopkinson表示。(完)

(编译 程琳; 审校 侯向明/许娜/蔡美珍)

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