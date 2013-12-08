美国公布强劲就业数据后美元兑日圆上涨

* 就业报告助燃联储12月缩减购债臆测

* 投机商在最近一周减少美元多头

* 在昨日欧洲央行会议后，欧元兑美元周五触及五周高位

* 关注美联储货币政策会议

路透纽约12月6日 -美元兑日圆周五上涨，此前美国公布的就业数据强于预期，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期提前开始缩减购债的机率增加。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，预期为增加18万，失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。

美联储一段时间以来每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)，以拉低长期借款成本，刺激经济更强劲复苏。

减少购债会提振美国公债收益率，从而带动美元上涨。

美元兑日圆纽约尾盘升1%，报102.84日圆，为11月21日来最大单日升幅。美元稍早触及102.96日圆，离本周稍早触及的六个月高位103.37日圆不远。

“无论从整体还是细节而言，报告都算强劲。这令美联储仍有可能在12月就缩减购债，”Westpac高级汇市策略师RichardFranulovich称。

不过一些分析师怀疑该报告是否足够强劲，能令美联储在12月17-18日会议上就采取行动。许多分析师称，美联储仍可能等到1月或3月才缩减购债，以确保经济复苏站稳脚跟。

“我们感觉这符合失业率大幅改善的情况，但就业参与率仍未见改善，”纽约梅陇银行的高级汇市策略师MichaelWoolfolk表示，

“非农就业数据可能不足以说服美联储在12月就缩减购债。我们仍认为最早要到3月。”

分析师认为美联储可能不希望在国会就向政府拨款达成协议前撤走刺激措施。不过国会协议可能早至下周就达成。国会助理表示，磋商已经到了最后的细节，议员在尽力完成协议。

“美元继续受到股市、而不是固定收益市场的推动，”法国兴业银行外汇策略师Sebastien Galy表示。

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，汇市投机商在最近一周减少对美元的多头押注。

美元兑欧元盘初的升势短暂，欧元受到欧元区短期利率上升的提振，昨日欧洲央行的讲话压制了很快进一步放宽政策的希望。

在美国就业数据公布后，欧元兑美元触及日低1.3627美元，之后反弹升至五周高位1.3706美元，纽约尾盘报1.3704美元，升0.3%。

尽管欧洲央行总裁德拉吉说，央行准备好采取新行动支持复苏力道脆弱的经济，然而他对细节轻描淡写地带过，包括央行是否会实施负存款利率。

德拉吉也表示，自从上次实行长期再融资操作(LTRO)之后，银行体系流动性已经改善，他并为再度实施设定附带条件。在他发表言论后，德国公债收益率跳升至七周高位，帮助支撑欧元。

“昨天的会议可能会让那些押注ECB将进一步暗示大规模放宽政策的人士感到失望，”花旗外汇策略师ValentinMarinov表示。“这将让欧元兑美元、日圆和英镑得到支撑。”

根据路透数据，美元指数.DXY升0.1%，报80.314。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3703 1.3667 +0.26 +3.86 1.3194

美元/日圆 102.90 101.78 +1.10 +18.63 86.74

欧元/日圆 141.01 139.11 +1.37 +23.21 114.45

美元/瑞郎 0.8921 0.8966 -0.50 -2.56 0.9155

英镑/美元 1.6347 1.6333 +0.09 +0.59 1.6251

美元/加元 1.0634 1.0652 -0.17 +7.19 0.9921

澳元/美元 0.9100 0.9062 +0.42 -12.44 1.0393

欧元/瑞郎 1.2221 1.2253 -0.26 +1.21 1.2075

欧元/英镑 0.8388 0.8365 +0.27 +3.38 0.8114

新西兰元/美元 0.8281 0.8217 +0.78 -0.02 0.8283

美元/挪威克朗 6.1484 6.1534 -0.08 +10.52 5.5630

欧元/挪威克朗 8.4276 8.4092 +0.22 +14.81 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5022 6.4872 +0.23 +0.06 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.9133 8.8682 +0.51 +3.91 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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