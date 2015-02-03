《KEMP专栏》美国钻机数量大减令空头错愕 油价急速反弹

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 张涛/张荻/陈宗琦/王颖/洪曦

路透伦敦2月2日 - 原油价格周五大涨8%，因此前一周美国又让94座钻机停转。

这至少是1987年以来一周内闲置下来的最多钻机数量，消息引发布兰特原油创出2009年以来的最大单日百分比涨幅。

然而，无论是钻机数量的持续减少还是油市的剧烈反应，都没什么值得大惊小怪的。

据油田服务公司Baker Hughes (link.reuters.com/bad93w)，石油钻机数量现已从10月初的1,609座减少至只有1,223座。

而且在之前的七周，每周减少数量都很大。几位知名预测者曾预言，钻机数量到第一季结束时将减少到1,000个以下。

Continental Resources(CLR.N)去年末承诺，到第一季季底时将关闭30%的钻机，2015年平均关闭40%。该公司是北达科他州Bakken盆地页岩油最大的开采商之一。

如果整个页岩油行业的关停幅度类似上述情况，到3月底时钻机数量将下降到1,100座以下，整个2015年平均将只有950座。

**顾后不顾前**

许多市场参与者忽视了钻机数量下降的事实，而只是关注短期产量持续增加，是导致油价将进一步下跌的一个原因。

对于这些看空油价的投资人来说，石油产量持续上升的统计数据更为要紧。美国能源资料协会(EIA)最新数据显示，1月23日当周产量创出新高，达到每日921.3万桶。

高盛总裁兼首席运营官柯恩(Gary Cohn)上周在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)专访中表示，油价可能低至每桶30美元。柯恩看衰油价的态度，是许多石油分析师及对冲基金的典型代表。

这种观点的问题在它本质上是属于回顾性质。当前的产量是一项落后指标，与钻机数量这项领先指标并不相同。专注于当前产量数字，而非钻机数目，有点像是开车用照后镜探索前路。

实际上，没人知道目前美国在生产多少石油。产量数据是各州汇集油井运营者的报告，但这些报告呈交通常有数个月的落差，而且要等到报告齐备了才能汇整，然后提供给联邦统计机关。

以北达科他州为例，2014年11月的初步产量数据是来自一部分、而非全部油田的回报，在最后的记录发布前，这个数据可能大幅修正。12月的初步产量数据，可能要到2月中才公布；1月的数据则要拖到3月中方能公布。

因而能源资料协会(EIA)的“每周石油情况报告”(Weekly Petroleum Status Report)都属于估计数字。若欲以这些数字做为立论根据，应该要极度谨慎。EIA的月度报告，有以州记录为基准的更精确数据，但最近期的是11月的数据，那是在钻油活动多数降幅出现之前。

另一方面，钻机数量能就未来几个月的产量情况提供一些资讯，尽管不尽然完整。

如果以钻机产量为依据，就可以对产量放缓的程度与时间提出推测。美国近四分之一的钻机在不到四个月的时间内闲置，对未来的产量绝对会有一些负面冲击。

**分歧加大**

与此同时，投资者对原油价格未来走势的看法则出现越来越大的分歧。对冲基金和其他基金公司持有的WTI仓位(link.reuters.com/dad93w)

在1月27日止当周，对冲基金和其他基金公司纷纷增加对西德克萨斯中质油(WTI)相关油价指标的看多押注，多头仓位增至相当于3.73亿桶，为2014年7月以来最高。

但根据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据，另外一些对冲基金却增持WTI空头仓位至将近1.3亿桶，为2010年11月以来最高。

鉴于油价自2014年中以来挫跌过半，这种大规模空头仓位的存在，会使市场在面对意外利好消息时急剧波动，比如上周五晚间公布的油井数量降幅超过预期。

油价不大可能很快反弹至100美元，这是沙特石油部长欧那密(Ali al-Naimi)的观点。但在既有油井数量快速下降的情况下，油价必须要反弹至使钻探活动足以维持页岩油产量大体恒定的水平。

没有人知道，油价到底需要反弹到何种水平，才能使美国主要页岩业者的开采活动足以使油井维持汰旧换新，但几乎可以肯定，这个价格要远远高于当前水平。

北达科他州矿产资源部(Department of Mineral Resources)估计，该州生产商需要每桶55-65美元的井口价(wellhead price)，才能维持当前每天120万桶的产量。而目前的井口价仅为每桶40美元。

其他专业人士对于可持续的价格水平都有自己的判断，但几乎所有的可持续价格水平都要高于当前价格。

2012-2014年的大部分时间里，油价都保持在100美元上方，这样的高价格是无法持续的。同样，目前在60美元以下的低价格也是如此，难以持续。

在一段时间内，原油价格或将停留在难以持续的低水准，但钻井数量快速下滑以及需求增加的迹象，意味着油价或许在短期内出现温和反弹。

当然了，人们目前仍然可能找出一些理由来看空油价，即便油价处于或低于50美元，但这样做的风险与回报并不有利。

有许多理由使我们相信油价也许会在年内温和反弹至60甚至65美元，而不是下跌到40或30美元。(完)

(编译 张涛/张荻/陈宗琦/王颖/洪曦; 审校 蔡美珍/高琦)

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