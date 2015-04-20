美国活跃钻机数量降至2010年以来最低--Baker Hughes

路透4月17日 - 美国原油钻机数量本周降至2010年以来的最低水平，这表明在油价大跌促使能源公司自去年10月以来闲置全美近半数机数后，钻探活动锐减的情况或许正在接近尾声。

油田服务公司Baker Hughes在其备受关注的报告中称，钻机数量降幅放缓，本周减少26台，至734台，之前两周分别减少42和11台。

Baker Hughes可追溯至1987年的数据显示，美国钻机数已连续第19周减少，为持续时间最长的一次下降。

美国原油钻机数量在去年10月份达到1,609台的最高水平，但随着油价自去年夏季以来大跌60%，能源公司迅速通过削减成本、裁员和闲置钻机加以应对。

全球最大油田技术服务公司斯伦贝谢(SLB.N)周五表示，在1月宣布的裁员9,000人之外，将再裁员1.1万人。

继此前大跌后，活跃钻机数目前接近专家所说可能影响生产的水平，这将提振油价，甚至导致石油企业未来几个月重返油井所在地区。

美国原油期货本周涨至每桶逾57美元，为今年迄今最高，从3月中触及的42美元附近的六年低点反弹35%，部分因市场预期活跃钻机数下降将削减石油产量。

据美国政府数据，2008年石油产量大多稳步增加后，3月初以来稳定在每日940万桶左右，为1970年代初以来的最高。

本周活跃钻机数减少最多的是位于俄克拉荷马州和堪萨斯州的密西西比河流域，钻机数减少九个至2011年以来最低的31个。

钻机数量最多的德州，本周是减少最多的一州，减少15个至411个，为2009年以来最低。

加拿大钻机数量还是维持在20个。

根据从1987年以来的数据，美国天然气钻机减少8个至217个，为纪录最低位。

根据从1991年以来的数据，效率最高的水平钻机降至2010年来最低；同时效率较差的直井钻机降至纪录低位。

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(编译/审校 汪红英/于春红/戴素萍/孙茉莉/艾茂林)

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