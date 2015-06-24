美国北达科他州产油区的活跃钻机数似乎已见底

路透北达科他州威利斯顿6月23日 - 美国第二大原油生产州--北达科他州石油产区的活跃钻机数似乎已触底。这一数据倍受关注，许多人希望从中预测未来的原油产量。

过去三周活跃钻机数徘徊在76至79台，较5月底的80台仅微幅下降。6月12日，钻机数量触及2009年以来最低位76台，随后几天略微增加，周二时为77台。

简言之，这是自油价去年秋季开始下跌以来，活跃钻机数量徘徊在同一区间的最长时间，为北达科他州及其附近的能源行业带来了些许安慰，即活跃钻机数已经触底。3月初时，活跃钻机数为113台。

活跃钻机数明显企稳，令人对北达科他州西部油田显然松了口气。这里的报纸每日公布活跃钻机数。

美国原油价格从每桶约60美元持续小幅上涨，许多石油生产商已表示，将在油价处在65至70美元区间时增加更多钻机。

不过根据北达科他州的数据，石油产量继续下降，4月日产量约较3月减少大约2.2万桶，至120万桶。

Whiting Petroleum (WLL.N)和Hess(HES.N)等该州的生产商一直实验采用更新的技术工序于新油井液压裂解，并设法从旧有油井汲取更多产出。

实际上，他们曾试图以较少钻机汲取更多产量，但运营者很快将必须恢复使用更多设备。

“如果油价仍低于每桶65美元，当前活跃钻机数将较运营者预计的2015年均值低5-8个。”该州矿物资源部负责人Lynn Helms在一份月报中表示。

德意志银行分析师在周二的一份报告中，对整体美国页岩产业展现出乐观的看法。他们预估，今年余下时间，包括Marathon Oil (MRO.N)和EOG Resources (EOG.N)等该行业六家重要业者的活跃钻机数将增长49%。

经营钻机的Helmerich & Payne Inc (HP.N)周二告诉投资人，“有一些迹象显示，可能正接近谷底”，有客户暗示他们可能很快让闲置的钻机恢复运作。

不过活跃钻机数上升及造成产量提高，有可能让油价走跌。

分析师表示，钻机数若跳增，对油价“可能构成挑战”。(完)

(编译/审校 于春红/张若琪/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。