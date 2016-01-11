版本:
中国
国际财经 | 2016年 1月 11日 星期一 11:48 BJT

美国活跃钻机数量暗示 2016年石油可能减产7.5万桶/日--高盛

路透1月10日 - 高盛称，上周美国活跃钻机数量大幅减少20个， 其中水平钻机数量减少16个，直井钻机数量减少8个，定向钻机数量增加4个。

高盛称，当前的钻机数量暗示2016年美国石油产量将减少7.5万桶/日。

高盛称，发现未完成油井数量急剧减少，这暗示2016年产量可能增加。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐