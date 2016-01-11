美国活跃钻机数量暗示 2016年石油可能减产7.5万桶/日--高盛

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透1月10日 - 高盛称，上周美国活跃钻机数量大幅减少20个， 其中水平钻机数量减少16个，直井钻机数量减少8个，定向钻机数量增加4个。
高盛称，当前的钻机数量暗示2016年美国石油产量将减少7.5万桶/日。
高盛称，发现未完成油井数量急剧减少，这暗示2016年产量可能增加。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。