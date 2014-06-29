美国无人机突袭活动可能带来无休止的战争--报告

路透华盛顿6月26日（记者 Matt Spetalnick） - 前美国高官们在周四的一个报告中称，奥巴马政府依赖无人机进行海外突袭可能引发连锁反应，并带来无休止的战争；也可能开启危险的先例，被其他国家效仿。

报告指出，武装无人机是美国反恐的利器，会持续存在下去，但报告呼吁总统奥巴马允许增加公众监督并加强监管，同时制定相关国际准则。

“定点清除是美国反恐策略的一个支柱，我们担忧政府极度依赖定点清除的假设基础不可靠，可能加剧不稳定性和扩大冲突。”智库Stimson Center资助的独立委员会称。

撰写这份报告的10人委员会包括来自美国国务院和五角大楼的前任高官。

报告指出，“尽管战术打击可能有助于防止美国遭受大规模恐怖袭击，”但是美国也付出了代价：在巴基斯坦和也门等地遭到反对。

报告警告称，由于无人机技术风险低、成本低，“无人机攻击的使用量增加可能引发连锁反应，带来持续或更加广泛的战争。”

报告称，其他国家可能效仿美国在热点战场以外使用无人机的做法，美国开启的“危险先例”可能引发全球范围内的冲突扩大。

美国乔治城大学法学教授、五角大楼前顾问布鲁克斯(Rosa Brooks)称，美国必须在“坏人”获得并使用无人机技术之前，牵头建立国际标准。

“比如，（俄罗斯总统）普京若打算利用无人机清除他认为在乌克兰东部地区的政敌，我们将在对此作出足够回应时感到有点棘手。”她告诉记者。

白宫国家安全委员会发言人Caitlin Hayden拒绝对上述报告的具体内容置评，表示政府方面将对此作出评估。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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