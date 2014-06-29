美国无人机突袭活动可能带来无休止的战争--报告

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透华盛顿6月26日（记者 Matt Spetalnick） - 前美国高官们在周四的一个报告中称，奥巴马政府依赖无人机进行海外突袭可能引发连锁反应，并带来无休止的战争；也可能开启危险的先例，被其他国家效仿。
报告指出，武装无人机是美国反恐的利器，会持续存在下去，但报告呼吁总统奥巴马允许增加公众监督并加强监管，同时制定相关国际准则。
“定点清除是美国反恐策略的一个支柱，我们担忧政府极度依赖定点清除的假设基础不可靠，可能加剧不稳定性和扩大冲突。”智库Stimson Center资助的独立委员会称。
撰写这份报告的10人委员会包括来自美国国务院和五角大楼的前任高官。
报告指出，“尽管战术打击可能有助于防止美国遭受大规模恐怖袭击，”但是美国也付出了代价：在巴基斯坦和也门等地遭到反对。
报告警告称，由于无人机技术风险低、成本低，“无人机攻击的使用量增加可能引发连锁反应，带来持续或更加广泛的战争。”
报告称，其他国家可能效仿美国在热点战场以外使用无人机的做法，美国开启的“危险先例”可能引发全球范围内的冲突扩大。
美国乔治城大学法学教授、五角大楼前顾问布鲁克斯(Rosa Brooks)称，美国必须在“坏人”获得并使用无人机技术之前，牵头建立国际标准。
“比如，（俄罗斯总统）普京若打算利用无人机清除他认为在乌克兰东部地区的政敌，我们将在对此作出足够回应时感到有点棘手。”她告诉记者。
白宫国家安全委员会发言人Caitlin Hayden拒绝对上述报告的具体内容置评，表示政府方面将对此作出评估。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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