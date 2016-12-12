美国商务部终裁判定部分从中国进口的洗衣机存在倾销行为

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿12月9日 - 美国商务部周五称已作出最终裁定，认为某些从中国进口的大型家用洗衣机价格低于公允价值，对这些产品裁定的税率最高达52.5%。
本项调查系商务部接到惠而浦(WHR.N)对三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)在中国生产的洗衣机提出申诉之后所展开的。
如果美国国际贸易委员会(ITC)做出终裁认定国内厂商受到这项进口的伤害，那么商务部裁定的税率将成为定案。ITC将在1月23日前后公布决定。
ITC称，根据估算，2015年这类来自中国的进口洗衣机价值总计达11亿美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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