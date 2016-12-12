美国商务部终裁判定部分从中国进口的洗衣机存在倾销行为

路透华盛顿12月9日 - 美国商务部周五称已作出最终裁定，认为某些从中国进口的大型家用洗衣机价格低于公允价值，对这些产品裁定的税率最高达52.5%。

本项调查系商务部接到惠而浦(WHR.N)对三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)在中国生产的洗衣机提出申诉之后所展开的。

如果美国国际贸易委员会(ITC)做出终裁认定国内厂商受到这项进口的伤害，那么商务部裁定的税率将成为定案。ITC将在1月23日前后公布决定。

ITC称，根据估算，2015年这类来自中国的进口洗衣机价值总计达11亿美元。(完)