综述：美国12月耐久财订单创16个月最大跌幅 但就业市场保持强劲

路透华盛顿1月28日 - 美国12月耐久财订单创16个月来最大跌幅，这是表明2015年年末美国经济增长大幅放缓的最新指标。

尽管经济成长放缓，但就业市场保持稳健。周四发布的另一份数据显示，美国上周初请失业金人数从六个月高位回落。

美国经济受到美元走强、能源公司因油价大跌而削减支出、海外需求低迷的打击。企业减少过剩库存的努力压抑了增长，经济前景因近期的股市大跌而变得低迷。

美国商业部称，上月耐久财订单大跌5.1%，为2014年8月以来最大跌幅，11月下跌0.5%。各领域普遍下跌，交通设备急跌12.4%，非国防飞机订单急挫29.4%。

飞机订单大跌令人意外，因根据波音(BA.N)公司网站，该公司12月收到223架飞机订单，高于前月的89架。

路透访查的分析师预估12月耐久财订单下滑0.6%。

12月扣除飞机的非国防资本财订单大跌4.3%，11月为下跌1.1%。该核心资本财订单是市场密切关注企业支出计划的指标。

耐久财和资本财订单双双下降，加上零售销售、工业生产、出口和企业库存数据疲弱，表明第四季经济大幅放缓。

根据路透访查的分析师，预计政府周五报告，第四季国内生产总值(GDP)按年增长0.8%，第三季增长2%。但也存在第四季GDP萎缩的风险。

美国金融市场基本未受周四数据的影响，因交易员跟随油价的涨跌进行交易。

**企业支出疲弱**

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三承认，“去年底经济增长放缓”，并称最近几个月企业固定投资以“温和”速度增长。

美联储维持指标隔夜利率不变，称其“密切关注全球经济和金融发展”，以评估对就业市场和通胀的影响。

美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。

尽管低廉的油价有利于消费者，但蚕食了能源公司的利润，迫使斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)和哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)等油田服务公司减少资本支出预算。

占美国经济12%的制造业一直受到企业削减过度库存努力的打击，新订单增长也因此受损。美元走强重压出口。

核心资本财出货量上月下滑0.2%，11月下滑1.1%，表明企业支出疲弱。该指标在GDP统计中用来计算设备支出。

在另一份报告中，美国劳工部称，1月23日止当周，美国一周初请失业金人数经季节调整后减少1.6万人，为27.8万人，好于路透调查分析师预估的减少至28.2万人，这一降幅基本上抹去了前两周的增幅。

这是连续第47周一周初请失业金人数低于30万人，为1970年代初以来持续时间最长，表明就业市场强劲。(完)