综述：美国耐久财订单强劲增长 制造业前景初露一线曙光

路透华盛顿2月25日 - 1月美国耐久财订单增幅为10个月来最大，因需求普遍回升，在困境中挣扎的制造业看到了一线曙光。

尽管周四公布的另一份报告显示，上周初请失业金人口增加，但数据仍处于反应就业市场供应收紧的水平。今日公布的两项数据应有助于缓解让股市投资者坐立不安的经济衰退忧虑。

“拖累美国经济成长的制造业困境并没有蔓延至经济的其他领域。在资本支出充其量只是停滞不前，以及从趋势上来看，请领失业金人口接近周期低位的情况下，经济不可能陷入衰退，”RBC Capital Markets驻纽约的高级美国分析师Jacob Oubina表示。

美国商务部报告，1月耐久财订单急增4.9%，逆转12月下降4.6%的颓势。1月增幅为去年3月以来最大，且超过了分析师预期的增长2.5%。

扣除飞机的非国防资本财订单跳增3.9%，12月修正后为下降3.7%，之前公布的数据为骤降4.3%。这项指标又被称作核心资本财订单，因被视为企业支出计划的晴雨表而备受关注。

耐久财订单数据是最新一项反应制造业滑坡可能已经结束的指标。1月制造业产出稳步增长，就业分项指标增幅为2013年8月以来最大。

这份报告加之零售销售、就业、成屋销售和工业生产等数据，反应出美国经济成长继第四季大幅放缓后，在年初重拾动能。

制造业活动仍因美元走强、全球需求疲弱以及斯伦贝谢(SLB.N)和哈利伯顿(HAL.N)等油田技术服务企业在油价重挫后削减支出而受到制约。

企业消化积压库存也导致订单减少，令制造业困境雪上加霜。全球股市大跌后融资条件收紧，从而威胁到资本支出。

“尽管今日的数据为步履蹒跚的制造业和企业支出前景带来了一线曙光，但我们尚未走出困境，”富国证券的分析师Tim Quinlan表示。

**就业市场依然强劲**

另外，美国劳工部报告，截止2月20日当周，初请失业金人口增加1万，经季节性调整后为27.2万。四周移动均值减少1,250，至27.2万。

初请失业金人口连续第51周处于反映就业市场强劲与否的分水岭30万大关之下，持续时间为1970年代初以来最长。尽管金融市况收紧，但就业市场仍保持强劲。

尽管对美国联邦储备委员会(FED/美联储)3月升息的预期已消失殆尽，但联储仍可能在今年晚些时候进一步收紧货币政策，因就业市场仍然强韧。美联储于去年12月上调指标利率，为近10年来首次。

“初请失业金人口数据显示，促使美联储在12月升息的就业市场趋势并未被打破，”瑞穗证券的首席分析师Steven Ricchiuto表示。

数据扶助限制了油价下跌对股市的拖累。美国公债价格上扬，美元兑一篮子货币基本持稳。

1月耐久财订单增长受助于民用飞机订单急增54.2%。初级金属、金属制成品、机械、电脑和电子产品以及电气设备、家用电器和零配件的订单也增长。汽车和配件订单增长3.0%。

但用于计算国内生产总值(GDP)中的设备支出项目的核心资本财付运上月下降0.4%，12月为增长0.9%。

1月未完成耐久待订单小幅增长0.1%，12月下降0.5%。库存减少0.1%，12月为增长0.2%。(完)