美国2月耐用品订单增长 但资本支出前景看似疲弱

* 2月耐久财订单增长2.2%

* 报告显示运输设备需求强劲

* 核心资本财需求下降，但出货增长

* 服务业在3月扩张

路透华盛顿3月26日 -美国2月耐久财(耐用品)订单反弹，但一项反映资本支出前景的指标意外下降，预示本季度经济成长乏力。

商务部周三公布，2月耐久财订单较前月增长2.2%，结束连续两个月下降的局面。耐久财是指使用时间应该至少达到三年的产品。

但是，扣除飞机的非国防资本财订单意外较前月下降1.3%，而1月是上升0.8%。这项核心资本财订单数据备受关注，因其可以反映企业支出计划。

“第一季企业投资看来疲弱，这令一些乐观看法受到挑战，人们先前预期2014年资本支出会比2013年明显表现强劲，”RBS的资深分析师Omair Sharif表示。

第一季经济增速料低于去年第四季环比年率的增长2.4%，受累于异常寒冷的天气以及企业应对大量未售商品的能力。

部分分析师因订单数据而下调第一季企业投资预估，但维持整体GDP成长预估不变，因为2月耐久财库存增长了0.8%。

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另一份报告显示，3月服务业增长稳固。这连同工业产出、零售销售和就业数据一道，表明经济开始摆脱天气因素导致的疲软态势。

金融数据企业Markit表示，3月服务业采购经理人指数(PMI)初值自2月的53.3升至55.5。读值高于50表明行业扩张。

**出货反弹**

这几份报告扶助提振美元兑一揽子货币。华尔街股市上扬，美国公债价格小幅上涨。

上月核心资本财出货增长0.5%。这些商品的出货用来计算政府GDP指标中设备支出情况。该出货1月曾下滑1.4%。

“核心资本财出货上升表明，该领域可能温和提振本季经济活动，”道明证券首席副分析师Millan Mulraine表示。

耐久财数据显示，2月整体出货增加0.9%，结束此前连续两个月的跌势。未交货订单也上升，一改1月持平状态。

2月运输设备订单增长6.9%，汽车订单创一年来最大增幅。运输设备订单1月下降6.2%。

扣除运输订单后，2月耐久财需求仅增长0.2%。

原生金属、金属制品、电脑和电子产品订单也增加。机械订单、电子设备、家电及零部件订单均连续第二个月下降。(完)

(编译 张涛/侯向明/李爽 审校 孙茉莉/龚芳)

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