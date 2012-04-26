美国3月耐用品订单创三年最大跌幅

* 3月耐用品订单下挫4.2%

* 3月扣除运输的耐用品订单下滑1.1%

* 衡量企业支出计划的指标减少0.8%

* 报告整体疲弱显示工厂动能减弱

路透华盛顿4月25日电---美国3月耐用品需求的降幅创三年来最大,并且企业削减支出计划,暗示经济在第一季结束之际放缓.

商务部周三公布的数据显示,3月耐用品订单下挫4.2%,创2009年1月以来最大降幅,2009年初时经济情势暴跌.分析师原预期3月耐用品订单下跌1.7%.

2月耐用品订单亦从初值的增长2.4%下修为增长1.9%.

"今日的数据,为3月经济动能多少有些丧失增加了证据,"野村证券驻纽约资深美国分析师Ellen Zentner称.

耐用品数据向来容易产生波动.华尔街投资者未受该报告影响.

3月耐用品订单显示工厂活动减弱,并支持了美国联邦储备委员会(FED)关於未来几个季度经济成长料为温和的观点.

美联储政策制定者在周三结束为期两天的会议时发表声明,重申经济料温和成长的观点,但也表示预计经济增长"将会逐渐加速".

不过,尽管美联储上调了今年经济成长展望,但却下修了2013和2014年成长预估.

美联储还重申在至少2014年底前保持利率不变的承诺.FED主席伯南克称,如果有必要,联储将"毫不犹豫地"采取更多举措以刺激经济.

此番评论加上苹果(AAPL.O)财报优於预估带动美国股市走高.Nasdaq指数.IXIC创下年内最大单日百分比涨幅.

长天期美国公债价格下滑,美元指数略下跌.

欲浏览美国耐用品相关图表,请点击(link.reuters.com/bad87s).

**制造业失去活力**

周三的耐用品报告之前,上周数据已显示美国3月工业生产连续第二个月持平,另外部分区域工厂活动指标在4月亦下滑.

最近其他显示美国经济可能疲软的迹象,包括3月就业成长急遽放缓,以及本月消费者信心指数下降.

不过耐用品报告中仍有可喜之处.报告显示第一季企业资本支出再度增加,将为经济成长提供支撑.

虽然3月扣除飞机的非国防资本财订单下滑0.8%,但2月数据上修至增长2.8%,初值仅为增加1.7%.该项订单数据被视为可从中观察企业支出计划而深受关注.

另外,非国防及非航空资本财的订单出货量增加2.6%,2月时为增加1.4%.该出货量为计算国内生产总值(GDP)数据的一部分.

美国商务部将於周五公布第一季国内生产总值(GDP)初值.路透调查的分析师预估中值显示,第一季美国GDP环比年率料为增长2.5%.去年第四季为增长3%.

耐用品订单下滑,以及第一季库存估计上升,可能为步入今年年中的美国经济成长奠定疲软基调.

"3月核心订单意外疲软预示,第二季设备和软件支出的增幅会下降,且第一季库存投资增长预示,第二季库存投资会有更大幅度的下降,"Macroeconomic Advisers分析师Ben Herzon称.

3月耐用品订单下滑,是受累于运输设备订单锐减12.5%,为2010年11月以来的最大降幅,这源於飞机订单骤降.波音公司网站公布,该飞机制造商上月仅获得53架飞机订单,远低於2月份的237架.(完)

--编译 张若琪/洪曦/李婷仪/肖群英;审校 徐文焰/程琳/侯向明

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