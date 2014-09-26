美商务部证实将向中韩俄特种钢材征收关税

路透华盛顿9月25日 - 美国商务部周四证实将针对进口自中国、韩国和俄罗斯的特殊钢材征收关税。

中国宝钢(600019.SS)生产的晶粒取向电钢片面临的关税最重，因为美国政府认定该公司既在美国市场有低价倾销行为，又不公平地享受了中国政府的补贴。

美国商务部称，针对中国钢材征收的反倾销税率为159.21%，反补贴税率为127.69%。这些钢材主要用于生产大中型号的电力变压器。

商务部还称，韩国和俄罗斯钢材只会被征收反倾销税，针对韩国的税率为3.68%，针对多数俄罗斯钢材的税率为68.98%。

钢铁业者AK Steel (AKS.N)、Allegheny Ludlum (IPO-ALGL.N)与美国钢铁工人联合会提出了有关申诉。

商务部的最终决定还须得到美国国际贸易委员会(ITC)的裁决支持。ITC将于11月10日作出裁决。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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