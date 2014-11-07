美国将向六个国家与地区的无取向电工钢征收反倾销税

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透华盛顿11月6日 - 美国周四证实，将向进口自中国、德国、日本、韩国、瑞典和台湾的无取向电工钢征收反倾销税。
在美国生产商AK Steel Corporation(AKS.N)提出投诉后，美国国际贸易委员会(ITC)认定这些进口钢材对国内行业造成伤害。该种钢材用于制造发动机、变压器和发电机。
这一结果将导致针对进口自这六个国家和地区的产品课征反倾销税。受影响企业包括韩国Daewoo International (047050.KS)和日本住友商事(8053.T)。
从台湾和中国大陆进口的此类产品还将被另外征收反补贴税。
此外美国商务部表示，将对来自韩国和土耳其的焊接管线展开调查，因之前接到Northwest Pipe Company(NWPX.O)、JMC Steel Group旗下部门Energex、以及Maverick Tube Corporation的投诉。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
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