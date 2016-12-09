美国加州北部外海发生6.5级地震 尚无人员伤亡

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透旧金山12月8日 - 美国加利福尼亚州北部外海周四发生6.5级地震，官员称距离地震最近的城镇尚无人员伤亡报告。
美国地质调查局(USGS)称，震中位于加州Ferndale以西约165公里的太平洋，震源深度10公里。
距离震中最近的沿海地区人口稀少。
美国国家气象局太平洋海啸预警中心在其网站上称，震后无海啸预警。
Ferndale有居民1,300人，市长Don Hindley在电话采访中称，他尚未接到人员伤亡的报告。他称感到地震持续了15秒钟左右。
“情况并不那么坏，”Hindley说道。他还称感到这周早些时候的地震晃动更加剧烈。
USGS地震专家Annemarie Baltay称，周四的地震是美国西海岸外海2014年以来发生的最大一次地震。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)