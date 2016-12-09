美国加州北部外海发生6.5级地震 尚无人员伤亡

路透旧金山12月8日 - 美国加利福尼亚州北部外海周四发生6.5级地震，官员称距离地震最近的城镇尚无人员伤亡报告。

美国地质调查局(USGS)称，震中位于加州Ferndale以西约165公里的太平洋，震源深度10公里。

距离震中最近的沿海地区人口稀少。

美国国家气象局太平洋海啸预警中心在其网站上称，震后无海啸预警。

Ferndale有居民1,300人，市长Don Hindley在电话采访中称，他尚未接到人员伤亡的报告。他称感到地震持续了15秒钟左右。

“情况并不那么坏，”Hindley说道。他还称感到这周早些时候的地震晃动更加剧烈。

USGS地震专家Annemarie Baltay称，周四的地震是美国西海岸外海2014年以来发生的最大一次地震。(完)