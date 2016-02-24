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时事要闻 | 2016年 2月 24日 星期三 09:01 BJT

美国加州贝克尔斯菲市附近发生4.9级地震--USGS

路透2月23日 - 美国地质调查局（USGS）称，美国加州贝克尔斯菲市(Bakersfield)西北部周二发生4.9级地震。

震源很浅，距地表只有1,000英尺略多一点(约320米)。震中在沃斯科(Wasco)西南三英哩(六公里)，贝克尔斯菲市西北约24英哩(38.5公里)。(完)

(编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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