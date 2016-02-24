美国加州贝克尔斯菲市附近发生4.9级地震--USGS

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透2月23日 - 美国地质调查局（USGS）称，美国加州贝克尔斯菲市(Bakersfield)西北部周二发生4.9级地震。
震源很浅，距地表只有1,000英尺略多一点(约320米)。震中在沃斯科(Wasco)西南三英哩(六公里)，贝克尔斯菲市西北约24英哩(38.5公里)。(完)
(编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。