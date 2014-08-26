加州纳帕地震估计造成数十亿美元的损失

(本文由路透中文网编译提供)

路透纳帕谷8月25日（记者Christina Farr/Robin Respaut） - 专家周一表示，美国加州纳帕谷周日发生的地震可能造成数亿美元的已投保财产损失。

本次6.0级地震为加州湾区25年来最大地震，造成逾200人受伤，数十栋建筑受损。

官员称，纳帕谷至少有49栋受损建筑已做了危房红色标记，其中包括纳帕老年中心以及当地法院，随着排查的推进，这一数字可能还会增加。

纳帕谷葡萄酒业的全面损失情况还有待评估。

灾难建模公司CoreLogic估计总的已投保经济损失可能在5亿美元到10亿美元之间，但其表示这个数字还存在“非常大的不确定性”。CoreLogic表示，居民的损失可能占到总数的25%至50%。

纽约的保险信息协会(Insurance Information Institute)也估计本次地震造成的已投保经济损失在数亿美元，而总的经济损失很可能会高出数倍。据保险信息协会主席兼经济学家Robert Hartwig称，这是因为纳帕地区仅有6%的房屋上了地震险。（完）