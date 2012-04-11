美国俄勒冈州外海发生规模5.9地震

路透华盛顿4月11日电---美国地质调查局表示,美国俄勒冈外海发生规模5.9地震,数分钟後加州中部外海亦发生规模稍小的地震.

太平洋海啸预警中心(Pacific Tsunami Warning Center)表示,这些地震不太可能引发海啸.最初通报的俄勒冈地震规模为6.2,加州地震规模为5.3,随後均下修.

目前尚不清楚地震是否造成任何灾情或伤亡.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。