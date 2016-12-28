美国内华达州发生5.7级浅源地震--USGS（更新版）

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
(新增余震相关细节和推特上的引语)
路透12月28日 - 美国地质调查局(USGS)称，美国内华达州与加州交界处周三发生5.7级地震，此后又发生一连串余震。
USGS网站显示，主震于当地时间中午12:18发生在内华达州Hawthorne镇西南偏西29公里处，四分钟后在同一地点附近发生5.7级余震。
USGS称，主震最初测定为5.8级，震源深度约19公里。
USGS称，此后发生的一系列余震震级介于2.7-5.6级。
“好，现在我站起来了。最后的这次余震晃动了我的床和百叶窗，”名为Amilee的推特(Twitter)用户写道。
目前暂无财产损失和人员伤亡报告。(完)
(编译 艾茂林; 审校 白云)
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