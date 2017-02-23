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时事要闻 | 2017年 2月 23日 星期四 15:03 BJT

美国华盛顿州西北部发生4.2级地震--美国地质调查局

路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)表示，美国华盛顿州西北部周三发生规模4.2地震。

根据该局网站，地震发生于当地时间大约晚间九点，地点为华盛顿州西图市西方75英哩(120公里)。

初步并无损害或伤亡报告传出。全美气象服务(NWS)在推特上表示，预计不致引发海啸。(完)

(编译 龚芳; 审校 王洋)

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