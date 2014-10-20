美国将发布新的埃博拉医护指南 需观察人数预计减少

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透美国德州加尔维斯顿10月19日 - 美国一名高级卫生官员周日表示，美国将发布严格的新指南，指导美国医护人员在接触埃博拉(伊波拉)病人时如何遮住皮肤和头发。同时，在数十名因可能接触埃博拉病毒而被置于观察之中的人，有些预计会解除观察。
在德州，一名加勒比海假期多数时间与外界隔绝的实验室工作人员，埃博拉测试结果阴性，在周日上午抵达加尔维斯顿后与其他旅客离开邮轮。
新的医护人员指南，以及对邮轮乘客采取的预防措施，反映出美国对埃博拉疫情越来越担忧，包括一些议员呼吁对西非实施旅行禁令。
埃博拉已夺走逾4,500条人命，疫情在塞拉利昂(狮子山共和国
)、利比里亚(赖比瑞亚)与几内亚尤其严重。
正在由美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)制订的新指南，将提高医护埃博拉病人的医疗人员的保护程度。此前有两名护士受到传染。埃博拉病毒系藉由直接接触感染者的体液传染。
美国首位埃博拉确诊病患是利比里亚籍的Thomas Eric Duncan，他发病时正在访问达拉斯。他在10月8日病故，护理他的两名护士被传染。这导致可能与他们有过接触的许多人被列入观察名单。
卫生官员表示，截至午夜，48名可能与Duncan有过接触的人不再需要接受观察。
周一，预计还会有人结束为期21天的观察期。埃博拉的潜伏期是21天。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。