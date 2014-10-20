美国将发布新的埃博拉医护指南 需观察人数预计减少

路透美国德州加尔维斯顿10月19日 - 美国一名高级卫生官员周日表示，美国将发布严格的新指南，指导美国医护人员在接触埃博拉(伊波拉)病人时如何遮住皮肤和头发。同时，在数十名因可能接触埃博拉病毒而被置于观察之中的人，有些预计会解除观察。

在德州，一名加勒比海假期多数时间与外界隔绝的实验室工作人员，埃博拉测试结果阴性，在周日上午抵达加尔维斯顿后与其他旅客离开邮轮。

新的医护人员指南，以及对邮轮乘客采取的预防措施，反映出美国对埃博拉疫情越来越担忧，包括一些议员呼吁对西非实施旅行禁令。

埃博拉已夺走逾4,500条人命，疫情在塞拉利昂(狮子山共和国

)、利比里亚(赖比瑞亚)与几内亚尤其严重。

正在由美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)制订的新指南，将提高医护埃博拉病人的医疗人员的保护程度。此前有两名护士受到传染。埃博拉病毒系藉由直接接触感染者的体液传染。

美国首位埃博拉确诊病患是利比里亚籍的Thomas Eric Duncan，他发病时正在访问达拉斯。他在10月8日病故，护理他的两名护士被传染。这导致可能与他们有过接触的许多人被列入观察名单。

卫生官员表示，截至午夜，48名可能与Duncan有过接触的人不再需要接受观察。

周一，预计还会有人结束为期21天的观察期。埃博拉的潜伏期是21天。(完)

(编译 张涛；审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。