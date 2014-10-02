美国确诊首例埃博拉病例

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透达喀尔/蒙罗维亚10月1日 - 利比里亚和美国当局周三表示，因感染埃博拉病毒目前在德克萨斯州接受治疗的男士于9月19日离开利比里亚途径布鲁塞尔前往美国时，并未出现发烧或病毒感染症状。
这是本次埃博拉疫情在西非地区以外首个确诊病例，疫情面临扩散至该地区以外国家的风险。
利比里亚信息部长Lewis Brown表示，该位男士登机前往布鲁塞尔时“未出现发烧或病毒感染症状”，这意味着他离境时并未感染。当局尚未确定这名男士的身份，目前正在隔离病房接受治疗，病情严重。
利比里亚和美国官员都尚未正式确定病人身份。不过，自称是家庭友人的Gee Melish确认此人为Thomas Eric Duncan。
世界卫生组织发布的最新数据显示，自3月在几内亚偏远东南部地区确诊首例病例至今，埃博拉疫情在塞拉利昂和利比里亚蔓延，死亡人数已经超过3,300人。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。