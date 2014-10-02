美国确诊首例埃博拉病例

路透达喀尔/蒙罗维亚10月1日 - 利比里亚和美国当局周三表示，因感染埃博拉病毒目前在德克萨斯州接受治疗的男士于9月19日离开利比里亚途径布鲁塞尔前往美国时，并未出现发烧或病毒感染症状。

这是本次埃博拉疫情在西非地区以外首个确诊病例，疫情面临扩散至该地区以外国家的风险。

利比里亚信息部长Lewis Brown表示，该位男士登机前往布鲁塞尔时“未出现发烧或病毒感染症状”，这意味着他离境时并未感染。当局尚未确定这名男士的身份，目前正在隔离病房接受治疗，病情严重。

利比里亚和美国官员都尚未正式确定病人身份。不过，自称是家庭友人的Gee Melish确认此人为Thomas Eric Duncan。

世界卫生组织发布的最新数据显示，自3月在几内亚偏远东南部地区确诊首例病例至今，埃博拉疫情在塞拉利昂和利比里亚蔓延，死亡人数已经超过3,300人。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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