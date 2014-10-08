美国德州首例埃博拉病患身亡 当局下令机场加强检疫

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透达拉斯10月8日 - 美国首位埃博拉确诊病患周三身亡，政府下令五大机场针对从西非入境的乘客进行发烧筛检，凸显出美国对于治疗及对此病毒防备程度的隐忧。
奥巴马政府目前正面临国会要求加强检疫的压力，甚至下令禁止航班；此前利比里亚(赖比瑞亚)籍的Thomas Eric Duncan曾经与一名死于埃博拉病毒的女性接触，随后于9月底搭飞机抵达德州达拉斯。Duncan周三早晨于达拉斯一家医院的隔离病房区死亡。
美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)主管Thomas Frieden在一场记者会上表示，当局正在“加强防卫，我们将评估相关措施”。
美国当局将使用非侵入性设备为乘客量体温，并要求乘客填写CDC所设计的问卷，以了解乘客活动的详细资料。
Duncan在达拉斯Texas Health Presbyterian医院隔离病房陷入危急状态，并使用人工呼吸器，他同时用上一种实验中的药物以求保住他的性命。
Duncan之所以能够从利比里亚首都蒙罗维亚飞到美国，是因为他在机场筛检时未出现发烧症状，同时填写问卷时声称他未曾与任何受埃博拉病毒感染人士接触。利比里亚官员表示，Duncan在填写问券时谎报，他先前曾与一名怀孕妇女接触，该名妇女之后死于埃博拉病毒。
Texas Health Presbyterian发言人Wendell Watson在电子邮件声明中表示，Duncan在周三当地时间早上7点51分死亡，得年45岁。(完)
(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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