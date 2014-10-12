德州一医护人员感染埃博拉病毒 为首例美国国内感染病例

路透德州达拉斯10月12日 - 德州一医护人员感染埃博拉病毒，之前这位医护人员曾治疗过一名上周因该疾病死亡的利比里亚患者。这引发疑虑，担心有关美国防止该疾病扩散的医疗规定没有得到有效遵守。

位于达拉斯的德州卫生长老教会医院(Texas Health Presbyterian Hospital)周日公布这起新感染病例，之前该医院已因感染病例的管理工作受到批评。

卫生官员表示，这位受感染的女医护人员为首例在美国感染埃博拉病毒的病例。上周三因埃博拉死亡的患者Thomas Eric Duncan曾在该医院治疗11天，期间这位医护人员与之有过频繁的近距离接触。

白宫周日表示，此事促使总统奥巴马下令联邦机构采取进一步措施，确保在应对埃博拉疫情方面，美国医疗体系已经为正确遵循规章制度做好准备。

目前尚无这位医护人员如何感染的消息，但美国疾病控制与预防中心(CDC)主管表示，这说明治疗过程中存在漏洞，可能还导致该医院其他医护人员被感染。

CDC的检查结果证实，这位患者已经感染埃博拉病毒。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。