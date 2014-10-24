纽约一名医生埃博拉病毒检测呈阳性--官员

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透纽约10月23日 - 美国官员表示，纽约市一名医生埃博拉病毒检测呈阳性。这名医生最近曾在西非参与医治埃博拉患者。
纽约市长周四晚间召开记者会宣布了上述消息。几个小时之前，这名医生因有不适症状到纽约市一家医院就诊，并被隔离治疗。
市长Bill de Blasio表示，Craig Spencer医生现年33岁，在贝尔维尤医院接受了检测，结果显示他感染了埃博拉病毒。
考虑到公众对其他人是否被感染的担忧，纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)在新闻发布会上称，Spencer自本月稍早从几内亚返回美国后，仅与“极少数人”有过接触。(完)
(编译 杜明霞/王兴亚；审校 张涛)
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路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”