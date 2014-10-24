纽约一名医生埃博拉病毒检测呈阳性--官员

路透纽约10月23日 - 美国官员表示，纽约市一名医生埃博拉病毒检测呈阳性。这名医生最近曾在西非参与医治埃博拉患者。

纽约市长周四晚间召开记者会宣布了上述消息。几个小时之前，这名医生因有不适症状到纽约市一家医院就诊，并被隔离治疗。

市长Bill de Blasio表示，Craig Spencer医生现年33岁，在贝尔维尤医院接受了检测，结果显示他感染了埃博拉病毒。

考虑到公众对其他人是否被感染的担忧，纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)在新闻发布会上称，Spencer自本月稍早从几内亚返回美国后，仅与“极少数人”有过接触。(完)

(编译 杜明霞/王兴亚；审校 张涛)

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