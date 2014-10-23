美国针对西非三国入境者采取新措施 要求每日报告体温

路透纽约10月22日 - 美国周三针对来自西非三个埃博拉疫情严重国家的入境旅客，采取新的限制措施，要求他们每日报告体温，并与卫生主管部门保持联系。

美国总统奥巴马与负责协调埃博拉疫情应对事宜的Ron Klain等官员会面后，对于情况表示审慎乐观。Klain上周五刚刚获得任命。

美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)针对利比里亚(赖比瑞亚)、塞拉利昂(狮子山共和国)与几内亚的入境旅客施行上述新限制规定，这也是该国政府防止埃博拉散播的最新预防举措。不过部分议员对此仍觉不够，希望针对那些国家发布入境禁止令。

自从9月底一名由利比里亚前往德州达拉斯的男性旅客，成为美国境内首例埃博拉感染者以来，美国医疗机关与民众开始对埃博拉高度戒备。两名照顾这名男性的护士亦遭感染。

CDC表示，从周一开始，来自这三个国家的入境旅客将被告知每天必须向卫生官员报到，报告体温以及任何埃博拉相关症状，持续时间为21天，亦即埃博拉病毒的潜伏期。

这21天期间，旅客将被要求提供本人及美国一名亲友的电邮地址、电话号码与住址，地方卫生机构也会获得这些资料。

如果旅客打算在美国境内旅行，也会被要求与当地公共卫生官员配合。若旅客不进行汇报，卫生官员将即刻采取行动找到这位旅客。(完)

(编译 陈宗琦；审校 郑茵)

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