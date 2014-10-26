独家：美国政府考虑隔离从埃博拉疫区回国医护人员--CDC

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿10月24日 - 美国政府正在考虑，针对由西非埃博拉疫区返美的医护人员进行隔离。此前一名曾在西非治疗埃博拉患者的纽约医生，检测后呈现阳性。
美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)发言人Tom Skinner周五向路透表示，隔离措施是美国政府各部门官员目前讨论的选项之一。
“关于疫区返美医护人员的监测及行动问题，目前正在讨论多种选项，”Skinner表示。
“我们希望找出最佳平衡，以保护公众健康，同时不会妨碍在西非对抗疫情的能力。在阻断西非疫情之前，美国无法零风险。”
至于可能的隔离措施，Skinner表示，那是目前讨论的选项之一。
纽约医生Craig Spencer成为美国第四起确诊病例后，CDC周四主导展开相关讨论。Skinner指出，相关讨论料将对现行政策作出一些改变，希望尽快达成决定。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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