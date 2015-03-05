综述：美国上周初请失业金人数增至5月以来高位 第四季生产率下修

路透华盛顿3月5日 - 美国上周初请失业金人数增至去年5月以来高位，可能引发对于劳动市场的担忧。

周四公布的另一项数据显示，美国第四季非农生产率萎缩幅度明显大于初值，因产出未能跟上工时的增加。

美国劳工部周四公布，在截至2月28日的一周，经季度调整的初请失业金人数增加7,000人至32万人。这是去年5月中旬以来的最高水平。

劳工部表示，没有影响该报告的特殊因素。

“我们猜测，这主要反映了天气的影响，而不是就业出现根本性的恶化。虽说如此，但我们当然会关注这种可能性：最近两周人数增加也许意味着趋势的变化，”High Frequency Economics的首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。

由于有公共假日，以及2月天降大雪且非常寒冷，最近几周的初请失业金人数波动较大。但忽略波动，基本趋势仍符合劳动市场改善的情况。

路透调查的分析师原本预期上周初请失业金人数降至29.5万人。

上周初请失业金人数四周均值上升10,250人至304,750人。该指标消除了每周的波动，能更好地反映劳动市场的趋势。

这是今年以来四周均值第三次超过30万关口，30万以下通常显示就业市场走强。上周初请失业金数据不影响周五的2月非农就业报告，因上周处于该报告的调查期以外。

据路透调查，2月非农就业岗位预计增加24万个，而1月时增加了25.7万个。失业率预计下降0.1个百分点至5.6%。

去年11月至今年1月，美国经济增加了逾100万个就业岗位，为1997年以来首见。每个空缺所对应的求职人数在12月触及2007年以来的最低水平，这是衡量就业市场强弱情况的关键指标。

劳工部公布的另一份报告显示，美国第四季非农生产率环比年率修正值为下滑2.2%，前值为下滑1.8。

路透调查的分析师先前预测，第四季非农生产率环比年率修正值为下滑2.3%。非农生产率反映每个工人的每小时产出情况。

在2007-09年衰退之后和复苏阶段，非农生产率在多数时间表现疲弱，帮助刺激了聘雇活动。

分析师预期，在劳动市场的闲置资源挤出之后，非农生产率就会上升。他们表示，如果在劳动市场恢复到充分就业水平之后，非农生产率的疲弱趋势仍保持不变，就可能引发对于经济成长前景的担忧。

2014年全年，非农生产率上升0.7%，低于上月公布的初值0.8%。第四季工作时数修正为上升4.9%，初值为上升5.1%。

时薪修正为增长1.9%，上月公布的初值为增长0.9%。

这使得第四季单位劳动成本上升4.1%，高于初值2.7%。单位劳动成本是衡量通胀与获利压力的关键指标。(完)

(编译 张涛；审校 利棣儿)

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