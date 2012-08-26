美国企业支出计划暗示制造业疲弱

路透华盛顿8月24日电---7月美国企业连续第二个月削减支出计划,显示制造业未来增长将放缓.

美国商务部周五公布的数据表明,明年财政政策收紧的可能性以及欧债危机所致的不确定性,拖累到美国经济.

这使得部分分析师考虑调低对美国经济增长的预期,并促使交易者增加对美国联邦储备委员会(美联储)出台更多货币刺激措施的押注.

"未来数月的资本支出将呈现非常疲软的趋势,"道明证券(TD Securities)高级分析师Millan Mulraine表示,"在财政前景及欧洲形势更趋明朗前,经济复苏不太可能获得足够的动力,以变得自我维持."

美国7月扣除飞机的非国防资本财订单萎缩3.4%,6月修正後为下滑2.7%.路透访问的分析师此前预估为增长0.7%.作为企业投资计划的风向标,该指标一直备受关注.

这种疲软态势也显现在发货数据上,这可能支持美联储在下个月推出更多货币宽松措施,尽管其他就业、消费者支出和楼市数据表明,美国经济在第三季初期略微向好.

"企业目前似乎对承诺开展投资项目非常不安,"法国巴黎银行驻纽约高级分析师Jeremy Lawson表示,"若他们(美联储官员)看到这份报告,他们将担心投资前景."

扣除飞机的非国防资本财发货量持平,6月为增长1.5%.该数据被用来计算国内生产总值(GDP)报告中的设备和软件支出.

核心资本财的未完成订单降幅为2009年8月以来最大,表明工厂几乎无需加快这些产品的生产.

欲浏览美国耐久财订单数据图表,请点选链接:(link.reuters.com/xyf32t)

**耐久财订单受到飞机的提振**

虽然企业在7月大多表现谨慎,但在民用飞机的强劲需求提振下,整体耐久财(耐用品)订单增长4.2%,增幅高於6月的1.6%.7月的增幅为去年12月以来最大,且好於分析师预估的增长2.4%.

扣除运输的耐久财订单下滑0.4%,为连续第二个月下滑.

运输设备订单跳增14.1%,民用飞机的需求大增53.9%.波音公司网站上的信息显示,该公司7月获得260架的飞机订单,远高於6月的24架.美国联合航空公司上月就下了150架的订单.

汽车订单亦表现强劲,增长12.8%,增幅为去年7月以来最大.

除运输外,金属原料、计算机和电子产品的新订单也出现增长.但金属加工制品、电气设备和机械的新订单下滑.

虽然核心资本财的未完成订单下滑,但整体耐久财未完成订单增长0.8%,因飞机需求强劲.

未售耐用品库存增长了0.7%.

"从统计的角度而言,库存增长加快可能有利於第三季国内生产总值(GDP)增长,"苏格兰皇家银行(RBS)高级分析师Michelle Girard表示,"不过,订单下滑和库存上升预示未来生产形势不佳."(完)

--编译 丁琦;审校 王兴亚

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