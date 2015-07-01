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中国财经 | 2015年 7月 1日 星期三 09:11 BJT

中国6月官方非制造业商务活动指数53.8% 比上月升0.6个百分点--国家统计局

路透北京7月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，6月官方非制造业商务活动指数为53.8%，比上月上升0.6个百分点，继续高于临界点，表明中国非制造业总体稳中有进，扩张步伐有所加快。

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

15年/6月 5月 4月 3月 2月 1月 14年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

非制造业PMI 53.8 53.2 53.4 53.7 53.9 53.7 54.1 53.9 53.8 54.0 54.4 54.2 55

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)

(发稿 乔艳红/沈燕; 审校 曾祥进)

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