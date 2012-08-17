美国数据预示下半年经济成长乏力

* 费城联邦储备银行8月制造业指数连续第四个月为负

* 上周初请失业金人数增加2,000人

* 7月房屋开工下降1.1%

路透华盛顿8月16日电---美国初请失业金的一项趋势性指标上周降至接近四年低点,但一项地区制造业指标疲弱,显示美国经济复苏仍然面临阻力.

周四公布的其它数据发出了关於房屋市场复苏的混乱信号,7月新屋开工小幅下降,但建筑许可却上升.

综合来看,这些数据支持下述看法:下半年美国经济成长可能升温,但仍然乏力.

春季经济成长与就业情况令人失望,当时关於美国联邦储备委员会(FED,美联储)可能推出更多刺激措施的预期增强,不过在其下次会议上采取行动的可能性也许正在减弱.

"对美联储而言每,问题在於是否美国经济正滑向低谷,情势似乎并非如此.但肯定没在改善,"Decision Economics分析师Pierre Ellis表示.

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区8月制造业活动指数为负7.1,市场预估为负5,而7月为负12.9.该读数低於零,表明宾州东部、新泽西州南部和特拉华州的制造业萎缩.

该数据为预示美国制造业状况提供了初步线索.全国性的制造业指标表明,6月和7月行业下滑.

但费城联储银行的报告显示,8月制造业萎缩程度低於7月,分析师称这让制造业数据看来没有那麽差.

因市场对美联储进一步放松货币政策的预期降温,美元兑日圆触及一个月高位.德国总理梅克尔发表讲话称,支持欧洲央行(ECB)抗击欧债危机的努力,刺激美国股市上扬.

不断恶化的欧债危机是美国制造业面临的一大威胁,并打击全球经济.中国周四称其下半年外贸形势更加严峻.

另外美国政府准备明年加税并减支,亦令美国经济蒙阴.这种前景已对企业景气造成冲击.

劳工部公布,8月11日当周初请失业金人数经季节调整增加2,000人至36.6万人,大致符合预估.

RBS Securities货币分析师Brian Kim称,"整体而言,(数据)与我们对前景的看法相符,即美国经济增长将略有改善,但不如一些人想得那麽乐观."

商务部称,7月房屋开工下降1.1%,年率为74.6万户.政府还下修了最近几个月的房屋开工估值.

六年前跌入深谷的美国楼市今年成为经济中的一个亮点.房价显现企稳讯号,许多分析师认为房屋营建将给今年的经济带来小幅提振.(完)

--编译 张涛/肖群英/吴云凌;审校 徐文焰

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