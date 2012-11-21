美国11月制造业反弹 但消费者信心不稳

《路透早报》--2月25日
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
* 11月制造业活动增强--Markit
* 一周初请失业金人数减少4.1万
* 11月消费者信心改善停滞
* 领先经济指标显示经济增长温和
路透华盛顿11月21日电---美国11月制造业增长速度为五个月来最快,国内需求上升预示制造业可能对第四季经济成长产生正面推动.
周三公布的其他数据显示,一周初请失业金人数有所下降,不过由於超级风暴桑迪(Sandy)的影响,失业人数仍居高不下.此外消费者信心仅微幅改善.
金融资讯公司Markit称,美国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值由10月时的三年低点51.0升至52.4.该指数高於50表明制造业处於成长之中.
不过,经济学家提醒,不能过於从表面上解读该数据,因其他制造业指标显得较弱,其中包括新订单指数和地区企业信心调查结果.
"形势算不上一片大好,"富国银行分析师Sarah Watt说,"数据只是显示微弱成长."
根据11月15日的路透调查结果,经济学家预期美国经济成长环比年率在第四季将放缓至1.6%.第三季为2.0%.
Markit调查的一些受访者表示,桑迪过後的重建工作可能带来了部分需求增长.
由於飓风的影响,判读经济的基本状况仍然较为困难.在飓风10月29日袭击美国东海岸之後申请失业金人数激增,但上周已回吐了之前一周的一半增幅.上月制造业产出和零售销售萎缩,主要是因为飓风的影响.
预计这些影响多数为暂时性的,但即便将此考虑在内,美国经济似乎也仍将陷於低速成长.欧洲债务危机正在拖累全球经济,而由於美国政府明年可能大幅削减预算赤字,企业在增加雇佣和投资方面显得犹豫不决.
"若扣除桑迪(之後重建工作)带来的短期促进作用...(工厂)产出有可能是持平的,"Capital Economics经济分析师Paul Dales说,"在全球经济仍将疲弱的情况下,局面不太可能有大的改观."
美国初请失业金人数相关图表请点选(link.reuters.com/sup24t)
美国消费者信心相关图表请点选(link.reuters.com/cat83t)
**初请失业金人数减少**
劳工部公布上周经季节调整後的初请失业金人数减少4.1万人至41.0万人.之前一周由於桑迪的影响,初请失业金人数增加了9万人.
经济学家认为,申请失业金人数居高不下虽然有飓风的影响因素在内,但也可能反映了就业市场较为本质的问题.
"第四季经济成长看来将明显减速,"德意志银行经济学家Peter Hooper说."如果说初请失业金人数有部分源於(就业市场的)根本性疲弱,这也不足为奇."他说.
美国金融市场对这些数据几无反应,因投资者正聚焦于欧洲形势的发展,且周四适逢感恩节假期,市场交投活动下降.美国股市上涨,美国公债价格则小幅下跌.
本次初请失业金人数报告所覆盖的一周正好处於劳工部11月就业报告的数据采集时间范围之内.报告预示将在12月7日出炉的非农就业报告有可能疲弱,尽管并非所有分析师都预期飓风会有明显影响.10月时非农就业岗位增长了17.1万个.
"预计情况和之前的相差不多,考虑飓风的影响,可能会变差一些,"法国巴黎银行经济学家Bricklin Dwyer说.
**消费者信心**
美国经济增长近几个月看起来不平衡,美国财政政策担忧导致企业投资低迷,但消费者支出和房屋市场显露一些活力.
一项调查显示,11月底,美国消费者信心连续数月改善的势头止步,因其越发不确定能否避免增税减支计划的启动.
汤森路透/密西根大学11月消费者信心指数终值为82.7,略高於前月的82.6,但低於本月稍早公布的初值84.9.
此外,一项衡量未来美国经济活动的指标10月小幅上升,预示近期温和增长.
"根据这种趋势判断,直到2013年初经济将继续温和扩张,"美国经济谘商会的分析师Ken Goldstein称.美国经济谘商会公布该指标.
其它数据显示,美国房屋抵押贷款申请上周下滑,不过对於新贷款的需求改善.(完)
--编译 郑茵/王丽鑫;审校 张涛
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