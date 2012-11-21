美国11月制造业反弹 但消费者信心不稳

* 11月制造业活动增强--Markit

* 一周初请失业金人数减少4.1万

* 11月消费者信心改善停滞

* 领先经济指标显示经济增长温和

路透华盛顿11月21日电---美国11月制造业增长速度为五个月来最快,国内需求上升预示制造业可能对第四季经济成长产生正面推动.

周三公布的其他数据显示,一周初请失业金人数有所下降,不过由於超级风暴桑迪(Sandy)的影响,失业人数仍居高不下.此外消费者信心仅微幅改善.

金融资讯公司Markit称,美国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值由10月时的三年低点51.0升至52.4.该指数高於50表明制造业处於成长之中.

不过,经济学家提醒,不能过於从表面上解读该数据,因其他制造业指标显得较弱,其中包括新订单指数和地区企业信心调查结果.

"形势算不上一片大好,"富国银行分析师Sarah Watt说,"数据只是显示微弱成长."

根据11月15日的路透调查结果,经济学家预期美国经济成长环比年率在第四季将放缓至1.6%.第三季为2.0%.

Markit调查的一些受访者表示,桑迪过後的重建工作可能带来了部分需求增长.

由於飓风的影响,判读经济的基本状况仍然较为困难.在飓风10月29日袭击美国东海岸之後申请失业金人数激增,但上周已回吐了之前一周的一半增幅.上月制造业产出和零售销售萎缩,主要是因为飓风的影响.

预计这些影响多数为暂时性的,但即便将此考虑在内,美国经济似乎也仍将陷於低速成长.欧洲债务危机正在拖累全球经济,而由於美国政府明年可能大幅削减预算赤字,企业在增加雇佣和投资方面显得犹豫不决.

"若扣除桑迪(之後重建工作)带来的短期促进作用...(工厂)产出有可能是持平的,"Capital Economics经济分析师Paul Dales说,"在全球经济仍将疲弱的情况下,局面不太可能有大的改观."

美国初请失业金人数相关图表请点选(link.reuters.com/sup24t)

美国消费者信心相关图表请点选(link.reuters.com/cat83t)

**初请失业金人数减少**

劳工部公布上周经季节调整後的初请失业金人数减少4.1万人至41.0万人.之前一周由於桑迪的影响,初请失业金人数增加了9万人.

经济学家认为,申请失业金人数居高不下虽然有飓风的影响因素在内,但也可能反映了就业市场较为本质的问题.

"第四季经济成长看来将明显减速,"德意志银行经济学家Peter Hooper说."如果说初请失业金人数有部分源於(就业市场的)根本性疲弱,这也不足为奇."他说.

美国金融市场对这些数据几无反应,因投资者正聚焦于欧洲形势的发展,且周四适逢感恩节假期,市场交投活动下降.美国股市上涨,美国公债价格则小幅下跌.

本次初请失业金人数报告所覆盖的一周正好处於劳工部11月就业报告的数据采集时间范围之内.报告预示将在12月7日出炉的非农就业报告有可能疲弱,尽管并非所有分析师都预期飓风会有明显影响.10月时非农就业岗位增长了17.1万个.

"预计情况和之前的相差不多,考虑飓风的影响,可能会变差一些,"法国巴黎银行经济学家Bricklin Dwyer说.

**消费者信心**

美国经济增长近几个月看起来不平衡,美国财政政策担忧导致企业投资低迷,但消费者支出和房屋市场显露一些活力.

一项调查显示,11月底,美国消费者信心连续数月改善的势头止步,因其越发不确定能否避免增税减支计划的启动.

汤森路透/密西根大学11月消费者信心指数终值为82.7,略高於前月的82.6,但低於本月稍早公布的初值84.9.

此外,一项衡量未来美国经济活动的指标10月小幅上升,预示近期温和增长.

"根据这种趋势判断,直到2013年初经济将继续温和扩张,"美国经济谘商会的分析师Ken Goldstein称.美国经济谘商会公布该指标.

其它数据显示,美国房屋抵押贷款申请上周下滑,不过对於新贷款的需求改善.(完)

--编译 郑茵/王丽鑫;审校 张涛

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