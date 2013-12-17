美国数据面继续向好 再度表明经济动能增强

资料图片：11月22日，德国蒂森克虏伯在美国阿拉巴马州的钢厂。 REUTERS/Lyle Ratliff

* 11月制造业产出增长0.6%

* 工业生产增长1.1%

* 12月纽约联储制造业指数上升

路透华盛顿12月16日 - 美国11月制造业产出连升第四个月，且各行业产出差不多全线增加，再度表明经济动能增强。

美联储周一公布数据显示，该国11月制造业产出增长0.6%，10月为增加0.5%。

上周公布的零售销售和就业数据强劲，已经为美国经济勾勒出一副乐观景象，并增强了美联储开始缩减购债速度的可能性。

“2014年经济前景明亮。美国经济已经达到‘逃逸速度’(escapevelocity)，就像这些数据展示的那样，美联储最好开始做出调整，”三菱东京日联银行首席金融分析师ChrisRupkey表示。

美联储官员周二和周三将评估经济形势，并商议货币政策。部分分析师预计其届时将宣布缩减每月850亿美元的购债规模，但有更多分析师认为美联储会等到明年1月或3月再开始行动。

制造业在经历了年初的低迷后亦向前推进，周一另外两份报告表明制造业在12月继续大步前进。该行业受益于坚挺的国内住房市场以及全球经济的改善。

占整体工业生产比重75%的制造业产出增加0.6%，连续第四个月上升。

虽然汽车产量增加3.4%占上述升幅的大部分，但金属制品、纺织、家具和电器设备及家电等领域的产出亦有所增长。

不过，电脑和电子产品、机械、原料金属和运输设备的产出温和下滑。

制造业产出增长，加上矿业和公共事业产出跳升，提振11月工业生产较前月增加1.1%，创去年11月来最大增幅，而且助推工业生产升逾衰退前的高位。

“各种行业的产出广泛增长，为国内经济活动的整体基调提供了非常鼓舞人心的画面，”道明证券(TDSecurities)驻纽约资深分析师Millan Mulraine表示。

**清理库存**

Markit公布的行业报告显示，12月美国制造业活动继续扩张，尽管增速略低于预期；其中就业分项指数创下九个月高点。美国MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)12月初值降至54.4，11月时创下10个月高点54.7。路透访问的分析师原先预期12月初值为55.0。

美国纽约联邦储备银行周一公布，美国纽约联邦储备银行12月制造业指数为正0.98，预估为正4.75，11月为负2.21。读值高于零意味着扩张。

该衡量纽约州制造业活动的指数显示库存大幅减少，这对未来生产来说是个好兆头。新订单和未完成订单等分项指数表现疲弱。

但分析师提醒不要对两份报告解读过多，指称它们对全国制造业活动的预测能力较差。

“(纽约联邦储备银行制造业)指数暗示制造业状况温和好转，但却显示库存大量出清，”RDQEconomics驻纽约首席分析师John Ryding称。

“鉴于这一系列报告的波动性较大，很难认真地看待它们，但如果库存大幅下降，这对于未来制造业状况倒是一个建设性的信号。”

上月美国遭遇一股寒流袭击，带动11月全国公用事业产出上升3.9%，而10月为下降0.3%。

矿业生产增长1.7%，因墨西哥湾的油井和天然气钻塔重新恢复生产。10月矿业产出下降1.5%。

11月工业产能利用率增长0.8个百分点，至2008年6月以来最高的79%，但其仍较长期均值低1.2个百分点。(完)

(编译/审校 李爽/候向明/杜明霞/于春红/龚芳)

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