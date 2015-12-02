综述：美国制造业萎缩但其他经济层面良好 或无阻美联储升息

图为美国加州旧金山的一处房屋建设工地。 REUTERS/Robert Galbraith

路透华盛顿12月1日 - 美国制造业在11月首度于三年来呈现萎缩，美元强势和能源企业大幅削减支出给制造业带来负担，但汽车销售强劲，说明经济基础仍然稳固。

周二公布的其他数据显示，10月建筑支出强劲增长，这应能帮助抵消制造业对第四季经济增长的拖累。由于制造业仅占经济总量的12%，分析师称该行业持续疲软料不会阻碍美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月升息。

“制造业受到美元走强和全球需求疲软的打击，但其他88%的经济持续表现良好。这不会妨碍美联储在12月中会议上加息，”Capital Economics分析师Steve Murphy称。

美国供应管理协会(ISM)称，11月全国制造业指数将至48.6，为2009年6月以来最低，10月为50.1。该指数低于50意味着制造业萎缩，但目前仍高于衰退时水平的43.1。

企业降低过高库存也抑制了工厂活动，这给新订单造成压力。ISM称新订单分项指数从上月的52.9大幅降至48.9。

制造业者的库存持续减少，其客户公布的未售出商品库存已连续第四个月过高。

18个制造行业中有10个，包括服饰、机械、初级金属、电子设备、家电与零部件，以及电脑和电子产品在内，11月均出现萎缩。有五个制造行业报告出现扩张。

制造业者指称，美元走强、中国和欧洲成长放缓，以及油价下滑都是不利因素。近来企业资本支出计划和工业生产数据，均带来制造业最糟情况已过去的希望。

第四季初时汽车销售和建筑支出仍然强健，因此分析师仍预期美国国内生产总值(GDP)环比年率仍为成长2%左右，几乎齐平第三季表现。

尽管11月经季节调整的汽车销售年率从10月的1,824万下滑至1,819万辆，Autodata Corp仍认为今年销售将会创纪录。

**内需强劲**

“好消息是更为重要的服务业持续有良好表现，受惠于内需强劲。在这样的情况下，美联储将在即将到来的会议上升息，”UniCredit Research首席美国分析师Harm Bandholz表示。

美联储将在12月15-16日开会，预计将进行近10年来的首次升息。

美国政府公债上涨，美元指数下跌。美国股市收高。

商务部报告显示，美国10月经季节调整后的建筑支出增加1.0%，至1.11万亿美元，为2007年12月以来最高；9月建筑支出修正后为上升0.6%。

10月建筑支出较上年同期增长13%。民间建筑支出较前月增长0.8%，触及2008年1月以来最高，提振了整体建筑支出。民间住宅建筑支出为2007年12月以来最高。

民间非住宅建筑支出支出上升0.6%至近七年高点，生产厂房建筑支出大增3%。

公共建筑支出跳升1.4%至五年高点，联邦政府支出猛增，抵消了州和地方政府投资下降。

美国制造业表现图表：link.reuters.com/geg47v

美国及全球服务业PMI图表：link.reuters.com/muw52w

美国ISM制造业指数图表：link.reuters.com/xek62w

美国建筑支出图表：link.reuters.com/vus72w

美国汽车销售图表：link.reuters.com/jux79v

(完)