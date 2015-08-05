综述：美国服务业表现强劲 提升美联储年内升息的可能性

路透华盛顿8月5日 - 美国民间就业岗位增长7月放缓，但服务业活动急增至近10年来最高水平，表明经济增长动能强劲，加大了美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内升息的可能性。

周三公布的另一项数据显示，6月食品、汽车、工业原材料和消费商品等的进口增加，凸显国内基本面稳健。

“市场认为，这些数据对美联储而言是非常好的消息，这进一步确认美国经济成长正在向目标靠近。目前，我们仍预计美联储将在9月会议上升息，”道明证券驻纽约的分析师Cheng Chen表示。

美国供应管理协会(ISM)公布，美国7月服务业指数升至60.3，为2005年8月来最高。6月为56，接受路透调查的分析师预估为56.2。服务业在美国经济中所占的比重超过了三分之一。

新订单分项指数跳升5.5点，也触及2005年8月以来最高水平。就业分指数大幅飙升6.9点，至10年来最高水平，提振整体服务业PMI指数。上月，15个服务行业报告出现增长，矿业和另一个行业报告生产活动萎缩。

不过，ISM的报告可能高估了服务业扩张的水平。金融数据公司Markit公布的数据显示，7月服务业温和成长。

但服务业扩张仍扶助抵消了疲弱的制造业对经济造成的拖累。

7月服务业就业分项指标攀升也缓解了对民间就业岗位增长大幅放缓的担忧。民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国7月民间就业人数增加18.5万人，增幅为4月以来最小。分析师的预期为增加21.5万。

对于美国政府周五将公布的更为全面的非农就业报告而言，该数据不是个好兆头。

美国公债价格回落，美股小涨。美元兑一篮子货币小涨。

**接近充分就业**

一项路透调查结果显示，分析师预计上月美国就业岗位增加22.3万个，与6月增幅一致。能源行业受油价骤降影响裁员，近几个月给就业市场增长造成了一定程度的拖累。

“不过，尽管成长放缓，但就业市场仍快速接近充分就业水平，”Moody's Analytics的首席分析师Mark Zandi表示。

美联储自2008年12月以来一直保持短期利率在近零水平。上周出炉的一项数据显示，第二季薪资成长停滞，令美联储在9月会议上升息的可能性降低。

另外，商务部周三公布，6月美国贸易逆差扩阔7.1%，至438亿美元。

5月贸易逆差被下修10亿美元，至409亿美元。这促使分析师预计，第二季国内生产总值(GDP)预估值将被从上周公布的按年成长2.3%上修。

本周公布的5月建筑和制造业库存数据也暗示，第二季成长可能被上修至至少按年成长3%，美国政府将在本月稍后公布GDP修正值。

6月进口增长1.2%，因第二季国内需求强劲增长。美元兑美国主要贸易伙伴国货币自2014年6月以来累积上扬15%，这也使进口成本下降。

尽管国内需求不断增强，但部分进口商品可能最终变成库存，美国第二季库存仍处于非常高的水平。这可能会拖累第三季的成长。

6月食品和汽车的进口为历来最高水平。美元走强和全球需求疲弱影响了出口，6月出口下滑0.1%，为连续第二个月下降。

从欧盟的进口急增4.0%，至纪录高位，使美国对欧盟的贸易赤字处于历史高位。

尽管对墨西哥的出口7月大幅攀升，但与进口增幅相比就显得黯然失色，导致美国对墨西哥贸易逆差触及2012年5月以来最高水平。政界较为敏感的美中贸易逆差扩阔3.3%，至315亿美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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