美国数据疲软料令美联储维持大规模刺激举措

* 每月850亿美元的购债举措料延续至明年3月

* 美联储可能提及数据疲软，暗示政策将维持到明年

* 美联储领导层更迭可能影响思路

路透华盛顿10月30日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三结束为期两天的会议后料将维持大规模购债举措不变，可能指出美国经济数据疲软，暗示政策将延续至明年。

美联储自2008年下半年以来将利率定格在近零水位，并通过三轮购债举措将资产负债规模扩大三倍，至超过3.7万亿美元。购债目的是拉低长期借款成本。联储将于当地时间下午两点(1800 GMT)公布政策决定。

今年夏季，美联储坐看市场强化对其开始准备缩减购债的预期，但之后却在9月意外维持购债规模不变。这种谨慎做法已被证明是正确选择。

本月稍早预算之争导致美国政府部分关门16天，并把美国推到违约边缘，令消费者和企业信心都受到打击。

“我认为声明的基调肯定会有改变，”旧金山Bank of the West首席分析师Scott Anderson说。

和许多分析师一样，Anderson现在也认为美联储在明年3月之前将维持每月购债850亿美元的规模。

9月聘雇数据、工业产出和房屋销售数据均欠佳，表明经济在政府关停之前已经放慢。10月消费者信心数据更是显示财政僵局打击了家庭消费意愿。

需求疲软也抑制了通胀。这也料将是美联储维持资产购置规模的另一因素。过去12个月间，生产者物价仅增加0.3%，是2009年以来最小增幅。

“10月政府局部停止运作无疑导致了第四季经济减速，”荷兰合作银行研究报告称。“我们得等到2014年，才能见到够多的月度经济数据使美联储相信经济是在稳健复苏。”

**至少到2015年底才可能升息**

数据疲软致使金融市场重新调整对美联储减码购债计划的预测，并将最早可能升息的时间推迟至2015年中。

“看来多数的升息时间会在2016年，”Anderson并表示预期改变使得公债收益率下滑。

期货市场显示，2015年4月前首次升息0.25个百分点的机率为52%；而2015年9月前升息的机率则增至96%。美国10年期公债收益率已回落至2.50%，9月初曾经接近3%。

**美联储新主席**

美联储在深思熟虑中顾及的另一个因素是领导层的变动。本月稍早，奥巴马总统提名现任副主席叶伦，在现任主席伯南克的任期在明年1月31日届满时接棒。

假如经济数据足够令人鼓舞，一些分析师认为伯南克会想在其任内开始缩减购债规模。

但如果决策者等到明年3月，那么叶伦可能将有机会，来回击那些认为她在权衡失业和通胀时太过温和的批评声。

在参议院金融委员会确认叶伦提名的听证会上，这个问题可能会成为主题。听证会料于11月14日举行。

叶伦料将赢得参议院的确认，但可能面对来自共和党的严苛提问。共和党人质疑美联储极度宽松的货币政策，称其为金融稳定和未来通胀埋下隐患。

在得到参议院全体的最终批准前，参议院金融委员会需要审查对叶伦的提名。(完)

(编译 石冠兰/李婷仪/张若琪/于春红; 审校 隋芬)

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