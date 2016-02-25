美国数据带动美元兑日圆反弹 退欧忧虑拖累英镑接近七年低点

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约2月25日 - 美元兑包括避险日圆在内的多数货币周四小涨，因此前美国公布的制造业数据强劲，显示制造业复苏，激活了各个市场的风险意愿。
目前投资人对美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否能在3月升息的怀疑与日俱增，甚至怀疑今年能否再次升息，美元兑欧元难以取得明显进展；欧元今日升0.1%，报1.1024美元。
1月美国耐久财订单增幅为10个月来最大，因需求普遍回升，在困境中挣扎的制造业看到了一线曙光，也令近几日影响市场的避险基调降温。
“美元兑日圆是今日的主要题材，美国数据强劲及股市和油价上涨扶助美元兑日圆反弹，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“数据扶助美元兑日圆，也缓和了避险情绪。”
纽约尾盘，美元兑日圆升0.6%，报112.92日圆，美元指数小跌，报97.412。
近几日受风险意愿低迷推高的日圆周四走软。“但我不认为警报已解除。我们将中国股市及油市持续疲软视为一大风险。”德国商业银行策略师Thu Lan Nguyen表示。
英镑兑美元难以脱离七年低点，本周势将创2009年来最大单周跌幅，因投资人担心英国可能退出欧盟。
“本周波幅最大的是受退欧忧虑困扰的英镑，今年上半年英镑仍将是焦点，直至英国公投，”State Street北美宏观策略部门主管Lee Ferridge表示。
周四欧美股市上涨，美国原油期货跳升。(完)
(编译 李军/龚芳; 审校 母红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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