综述：美国去年12月批发库存微增 暗示第四季GDP初估值或下修

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透华盛顿2月10日 - 去年12月美国批发库存仅微幅增长，进一步暗示美国第四季成长初估值可能被下修。不过，美国经济前景仍然亮丽，周二公布的另一项数据显示，12月职位空缺跳增。
商务部公布，12月批发库存较前月增长0.1%，因油价下滑拖低石油库存价值。11月数据被确认为增长0.8%。
接受路透调查的分析师预计，12月批发库存较前月增长0.2%。
数据公布后，美国金融市场波澜不兴。美国股市上扬，因寄望希腊与欧盟伙伴国的磋商能达成协议。公债价格回落，美元指数上扬。
库存是导致国内生产总值(GDP)发生变化的关键成份。用于计算GDP的成份之一－扣除汽车的批发库存较前月小涨0.1%。
这份报告，加上上周公布的12月制造业库存减少0.3%的数据均暗示，补充库存行动给第四季GDP成长带来的提振可能不及最初预期的大。
政府上月估计，在2.6%的第四季成长年率中，库存贡献了0.8个百分点。
在此之前，上周五公布的美国12月贸易逆差大于预期已促使分析师预计，第四季GDP增长年率初估值可能被下修多达0.3个百分点。
政府将在本月晚些时候公布第四季GDP修正值。
不过，库存累积速度缓慢可能有助于提振首季成长，就业市场持续改善也将继续支撑首季成长。
另外，劳工部今日公布，12月职位空缺急增至503万，为2001年1月以来最高，11月为485万。
就业增长正在加速。上周五政府公布的数据显示，过去三个月就业岗位累积增加超过100万，为1997年底以来最大三个月增幅。
就业人数增加，加上汽油价格回落带来的刺激，应扶助提振消费者支出，从而缓解出口和企业支出下降给经济造成的冲击。
电子产品、木材、药品和服装等库存减少也拖累12月批发库存的增长。汽车库存增加0.3%。
12月批发销售较前月回落0.4%，11月跌幅相同。12月库存/销售比为1.22个月，11月为1.21个月。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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