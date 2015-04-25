综述：美国企业支出计划连降七个月 暗示成长反弹乏力

图为加州圣迭戈一家商店的购物车。 REUTERS/Mike Blake

路透华盛顿4月24日 - 美国3月企业投资支出计划连续第七个月下降，受累于美元走强和能源价格回落，暗示美国经济在近期滑入低谷后反弹乏力。

之前公布的零售销售、就业和房屋开工数据均乏善可陈，暗示经济成长动能不足，可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)推迟至今年晚些时候再升息。

“今日的数据与成长反弹迟缓的趋势相符。这令市场质疑美联储在年中升息的意愿，”道明证券驻纽约的分析师Gennadiy Goldberg表示。

一项反应企业支出计划的指标－扣除飞机的非国防资本财订单上月回落0.5%，2月修正后为急挫2.2%，为2013年7月以来最大月跌幅。

该指标又被称为核心资本财订单，2月初值为下降1.1%。分析师的预估为上月增长0.3%。

疲弱的企业投资支出数据与工业生产和多个地区制造业指数等反应制造业状况的指标相互呼应。

数据公布后，美元指数走低，美国公债价格上扬。美国股市小涨，投资者受谷歌(GOOGL.O)、亚马逊(AMZN.O)和微软(MSFT.O)等公司的业绩鼓舞。

美联储自2008年12月以来一直保持隔夜利率在近零水平，但多位联储官员之前表示，可能会在6月政策会议上考虑升息。

**制造业活动未见起色**

美元走强拖累制造业表现。美元兑主要贸易伙伴国货币自去年6月以来累计攀升了12.1%，侵蚀了诸如宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)等跨国企业的海外获利。

宝洁是全球最大的家居产品生产商，该公司周四公布季度营收下降8.3%。

另外，能源价格下滑导致美国石油产量下降，进而削弱了斯伦贝谢(Schlumberger) (SLB.N)和Halliburton (HAL.N)等油田相关企业的设备需求。

斯伦贝谢是全球最大的油田服务供应商，该公司将今年的资本支出计划缩减了5亿美元，至25亿美元。Halliburton则把资本支出减少了约15%，至28亿美元。

“尽管油价下跌和美元走强对消费者有利，但却给制造企业带来了巨大的压力，”FTN Financial的分析师Jay Morelock表示。

美元走强以及油田企业削减资本支出，与去冬的严寒天气和全球需求放缓这两个因素合力在年初拖累美国经济成长。3月核心资本财付运回落0.4%，2月数据被下修至增加0.1%。该指标被用于计划政府国内生产总值(GDP)中的设备支出部分。

2月付运初值为增长0.3%。受此影响，摩根大通将美国首季成长预估下调0.1个百分点，至按年增长0.6%。

巴克莱将首季成长预估从1.2%下调至1.1%。美国经济第四季增幅为2.2%。政府将在下周三公布首季GDP数据。

上月核心资本财未完成订单连降第二个月，1月为微幅增长，反应制造业在较长一段时间内表现疲弱。

“美元走强和石油相关投资减少所产生的影响尚未完全显现，可能会继续发酵，”渣打银行驻纽约的美国分析师Thomas Costerg表示，“目前关注点集中在服务业和消费者领域，寄望这两个领域能担负起推动经济成长的重任。但到目前为止尚未出现类似迹象。”

运输设备订单急增提振总体耐久财订单上月跳增4.0%，为去年7月以来最大月增幅，2月为下降1.4%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。