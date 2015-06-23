综述：美国耐久财订单数据暗示制造业企稳 新屋销售增至逾七年高位

路透华盛顿6月23日 - 一项衡量美国企业投资支出计划的指标5月增长，是2014年夏末以来一直疲弱不振的制造业开始企稳的初步迹象。

但分析师表示，油价回落和美元走强造成的持续影响将在一段时间内继续制约制造业活动。周二公布的另一项数据显示，5月新屋销售增至逾七年高位。

自年初产出大幅下滑后，经济开始逐步复苏，但制造业反弹的步伐滞后于整体经济。尽管制造业活动疲弱，但市场仍预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在年内升息。

美国商务部周二公布，不包括飞机的非国防资本财订单上月增长0.4%。该指标就是备受市场关注的核心资本财订单，被视为企业支出计划的晴雨表。4月该指标回落0.3%。

“这是一些令人鼓舞的迹象，但在我们能更加肯定地得出制造业订单正在反弹的结论前，需要看到未来几个月的数据继续改善，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。

美国股市上扬，美元指数走坚。美国公债价格回落。

自去年油价暴跌逾60%后，能源企业大幅削减投资支出，加之美元走强使制造业受创。制造业在美国经济总量中的占比为约12%。

美国石油钻井平台数量减少至近五年低位，促使诸如斯伦贝谢(SLB.N)和哈利伯顿(HAL.N)等油田服务企业削减今年的资本支出预算。

不过，钻井平台减少的速度近几周放缓，因油价小涨。

美元兑美国主要贸易伙伴国货币自2014年6月以来上涨了约12%，导致跨国企业的利润缩水。

另外，企业还在消化去年累积的库存，导致订单减少，这也拖累制造业的表现。

**楼市欣欣向荣**

美国商务部周二还报告，5月新屋销售增长2.2%，经季节性调整后年率为54.6万户，为2008年2月以来最高。4月增幅被大幅上修。

周一公布的另一项数据显示，5月成屋销售触及五年半高位。

上周公布的数据也显示，5月建筑许可接近八年高位，6月房屋建筑商信心为九个月来最高。

利多的新屋销售数据，加之强劲的零售销售、消费者信心和就业数据，表明国内生产总值(GDP)首季萎缩后在第二季反弹。

美联储理事鲍威尔周二表示，美国经济可能在今年下半年增强，能为9月进行首次升息，而后在12月进行第二次升息做好准备。[nL3S0Z939V]

上月核心资本财付运增长0.3%，与4月涨幅相同。该指标被用于计算政府GDP数据中的设备支出部分。

不过，上月运输设备订单骤降6.4%，拖累整体耐久财订单数据5月回落1.8%。

运输设备订单下降的原因是民用飞机订单骤降35.3%。波音(BA.N)在公司网站上报告称，上月收到11分飞机订单，较4月下降了37%。这是运输设备订单连续第二个月减少。

制造业表现疲弱的局面可能还将持续一段时间，因上月订单继续减少。5月未完成耐久财订单下降0.5%，在过去六个月中有五个月减少。

商品库存在连涨23个月后，上月减少，表明补充库存这一项将拖累第二季成长。

另外，金融数据公司Markit报告，6月美国制造业采购经理人数据(PMI)初值回落至53.4，为2013年10月以来最低。5月为54。读数高于50表明制造业活动扩张。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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