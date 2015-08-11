综述：美国非农生产率第二季反弹 但总体趋势仍然疲弱

图为美国德州Arlington，通用汽车组装厂的SUV生产线。 REUTERS/Mike Stone

路透华盛顿8月11日 - 美国第二季非农生产率反弹，但潜在趋势仍然疲弱，暗示通胀攀升的速度可能快于分析师的预期。

劳工部周二表示，第二季非农生产率环比年率初值上升1.3%，但同比增幅仅为0.3%。

首季非农生产率年率被修正为环比下滑1.1%，前值为下滑3.1%，与上周公布的国内生产总值(GDP)年度修正数据相一致。

“这意味着未来通胀隐忧可能更大，但目前尚未看到任何迹象。这是长期需要考虑的问题，”道明证券驻纽约的分析师Gennadiy Goldberg表示。

非农生产率是美国联邦储备委员会(FED/美联储)在决定近10年来首次升息时间时考虑的因素之一。分析师之前预计，第二季非农生产率环比年率为增长1.6%。第二季美国经济按年成长2.3%。

数据公布后，美国金融市场波澜不兴，投资者关注中国人民币贬值。美国公债价格上扬，美股和美元走低。

年度修正数据显示，2013年非农生产率持平，为1982年以来最差年度数据，前值为增长1.2%。

从2007到2014年，非农生产率年增长均值从1.4%下修至1.3%，远低于1947-2014年的长期均值2.2%。

**产出缺口加速收窄?**

非农生产率是决定经济非通胀速度限制的一个重要因素。该数据被下修表明经济成长潜力可能低于分析师预期的1.5-2.0%的增幅。

这将暗示经济中的闲置产能较预期更快地被挤出，通胀压力形成的速度可能略快于预期。

“较之之前的预期，经济成长远快于潜在趋势。因此，相对于我们在GDP指标修正数据公布前做出的预期，短期内产出缺口看起来可能会更快速地收窄，”RBC Capital Markets的高级美国分析师Jacob Oubina表示。

“产出缺口收窄的速度越快，达到通胀压力开始出现的临界点的时间也就越短。”

但目前通胀仍处于低位。单位劳工成本第二季仅增长0.5%，首季被下修至增长2.3%，初值为增长6.7%。单位劳工成本第二季同比增幅为2.1%。

第二季时薪增长1.8%，首季时薪被下修至增长1.1%，前值为增长3.3%。第二季时薪同比增幅为2.4%。

另外，美国商务部报告，6月批发库存增长0.9%，高于政府在发布第二季GDP初值时预期的0.7%的增幅。

上周公布的6月制造业库存和进口数据暗示，第二季GDP成长预估可能被修正至最高增长3%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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