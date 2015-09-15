综述：美国8月消费者支出稳健增长 但制造业仍显疲弱

图为美国加州圣迭戈一家沃尔玛超市的部门经理Karren Gomes帮助整理货架上的学习用品。 REUTERS/Mike Blake

路透华盛顿9月15日 - 美国消费者支出在过去两个月里以相当健康的步伐成长，显示国内需求强劲，或为美国联邦储备委员会(美联储)周四升息的可能性又添依据。

虽然周二公布的其它数据表明制造业依旧疲弱，但经济学家认为，这不大可能对美联储的升息决策有太大影响。

“仅看数据本身，美联储官员可能会说，是的，收紧(货币政策)的条件具备。如果不是因为金融压力上升，他们本月就会收紧，”Standard Life Investments首席经济学家Jeremy Lawson说。

商务部公布8月扣除汽车、汽油、建筑材料和饮食服务的零售销售上升0.4%，7月上修为成长0.6%。

这即是与国内生产总值(GDP)中消费者支出项目密切相关的核心零售销售，为显示经济动能强劲添加新的迹象，也表明近期股市抛售对美国家庭支出几无直接影响。

市场反应方面，美股走高，美元兑一篮子货币走强。美国公债价格下跌。

在美国就业市场收紧、通胀偏低以及全球经济增长放缓的背景下，美联储决策委员会周三和周四将召开会议。美联储指标利率自2008年12月以来一直维持在近零水准。

随着近期全球股市震荡，美国金融市场大幅降低对美联储加息的预期。交易员目前预计周四美国升息的机率为27%。

“这份销售数据公布后，美联储应该对潜在需求增速更加放心，而且我们认为这份报告让我们距离加息更近了一步，”RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。

**制造业带来拖累**

从就业到楼市等一系列数据都表明，美国经济在第二季的动能大多得以维持。第二季经济环比年率为成长3.7%。

8月整体零售销售增长0.2%，虽然油价下降，使得加油站销售额下降1.8%，但汽车销售强劲予以抵销。

8月汽车经销商销售增长0.7%，7月为增加1.3%。服装店、在线零售商、餐饮业、运动商品店、电子产品和家电类等销售均增长。

尽管房屋市场表现强劲，但建筑材料、花园设备商店及家具零售商的销售均减少。

支出方面整体亮丽的消息因制造业数据疲弱而被冲淡。美联储公布另一份报告显示，8月制造业产出减少0.5%，归咎于汽车生产在7月增加0.9%后8月骤降6.4%。

不过分析师提醒道不要过多解读上月汽车生产和零部件生产的减少，汽车厂商夏季因更新设备而停工，从而导致数据出现波动性。

扣除汽车因素后，8月制造业产出持平。占美国经济12%左右的制造业，因美元走强，海外经济疲弱以及油价下滑而备受打压。

周二公布的第三份报告显示，9月纽约联储制造业指数连续第二个月下滑。

美国零售销售图表：here

纽约制造业图表：link.reuters.com/xej62w

美国工业产出/产能利用率图表：link.reuters.com/var62w

(完)

(编译 郑茵/李爽/孙茉莉; 审校 李婷仪/王丽鑫/龚芳)

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