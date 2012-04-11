美国2月批发库存劲增

* 2月趸售库存增加0.9%

* 销售成长1.2%,全面呈现涨势

* 数据促使分析师调高第一季GDP预估值

路透华盛顿4月10日电---美国2月趸售(批发)库存劲扬,因石油创下一年来最大增幅,分析师因而调高第一季经济成长率预估值.

商务部周二发布,整体趸售库存成长0.9%,至4,789亿美元,上月则上修为增长0.6%.

库存为国内生产总值(GDP)的关键成分,2月趸售库存增加且1月数据上修,促使高盛及巴克莱等分析师上调第一季GDP成长率预估.

"数据结果暗示第一季建立的库存比我们先前的估算更多,"高盛分析师在研究报告中指出.

"因此,我们将第一季GDP环比年率预估值调高至2.3%.我们现在预计库存积累略微推高当季GDP成长率."

路透调查显示,受访分析师原预期2月趸售库存增加0.5%,1月初值为增长0.4%.

库存在第四季3%的增长年率中占了很大的比例.

分析师原担心企业不愿意继续增加库存,因而会抑制2012年头三个月的GDP增长.

定於下周公布的2月企业库存报告,将就其对第一季GDP的贡献给出更多线索.预期第一季GDP增长率将介於2.2-2.6%.

2月石油库存跳涨5.6%,为2011年2月来最大增幅,1月增长2.8%.

2月汽车库存减少0.9%,反映了强劲的汽车需求.1月为增加0.6%.

仅管增速已在上个季度放缓,但尚无多余商品积压的迹象.2月趸售销售全面增长.

整体销售在1月持平後反弹1.2%,远高於分析师预估的成长0.7%.

2月趸售销售落点大致均匀.汽车销售增加0.2%.汽油销售增长3.9%.若以2月销售速率计算,将需要1.17个月才能清空库存,持平於1月.

库存/销售比仍高於2008年6月所及历史低位1.14个月.

"库存/销售比已连续五个月持平於1.17,这是一个令人鼓舞的信号,说明近期库存增长的势头反映出需求前景正在改善,而非销售低迷,"巴克莱的资深分析师Peter Newland表示.(完)

--编译 龚芳/孙茉莉/兰秀娟;审校 沈以文

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。