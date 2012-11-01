美国就业市场缓慢回暖 消费者信心上升

资料图片：美国旧金山开业的一家Target零售店，雇员在引导求职者排队填写申请表。 REUTERS/Robert Galbraith

* 10月民间就业增加15.8万个--ADP

* 消费者信心上升,制造业信号好坏不一

* 初请失业金人数下降,但企业计划裁员人数增加

* 美国非农生产率第三季温和上升

路透华盛顿11月1日电---10月美国企业增加就业的速度为八个月以来最快,显示就业市场正在逐渐康复.美国几天之後就将开始总统大选,选举结果可能取决於经济形势.

周四公布的其它数据显示,上周初请失业金人数减少,10月消费者信心明显改善,但美国制造业数据好坏不一.

民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示,10月ADP民间就业人数增加15.8万人,创下2月以来的最大增幅.

"就业市场出现一些改善的迹象,"4Cast的分析师David Sloan表示,"虽然还不能令人完全信服,但总的来说,这是积极信号."

该数据为向好的经济面消息再添一笔.消费者减少支出上的约束,住房建设也在增加.

不过欧债危机仍在威胁美国复苏,1月大幅增税和削减政府支出的可能性亦然.

实际上ADP报告没有改变人们的观点,即美国劳动力市场恢复正常之路仍然漫长.而且这是否意味着政府周五就业报告将显示就业岗位大幅增加也不清楚.

这是ADP扩大调查范围後的首份报告."我们要在未来几个月了解新调查的准确程度,"IHS Global Insight的分析师Nigel Gault称.

参阅美国初请失业金人数图表,请点击(link.reuters.com/quh73t).

劳工部周五将公布的报告料显示,上月仅增加125,000个岗位,不足以阻挡失业率上升一个百分点,至7.9%.

虽然9月失业率降至近四年低位,但仍远高於衰退前的水准.

数以百万计的美国人失业一直是美国总统竞选活动的辩论核心.周二大选前的民意调查显示,总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼不相上下.

因为投资者认为周四数据表明经济成长更为强劲,所以周四美国股市上涨,而美债价格下落.

然而数据亦表明,美国经济不同领域出现很大落差,家庭在房屋与消费品方面的支出增加,而制造业却处境艰难且公司削减投资.

美国经济谘商会公布,上月美国消费者信心上升至2008年2月以来的最高位.美国商务部数据亦显示,建筑支出稳健增长.

"消费者似乎忘了税负可能上升的事情,"FTN Financial经济分析师Christopher Low称.

制造业方面,欧债危机与美国财政政策方向的不确定性看起来正造成更大损害.

美国10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)显示,制造业增速创下三年多来最低水平,表明制造业正对经济增长构成拖累,尽管该产业仍在扩张.

供应管理协会(ISM)的报告则更乐观些,显示制造业增速略有加快,因新订单增多.不过就业分项指标下降.

Worldwide Markets策略师Joseph Trevisani称:"美国制造业正在复苏,但这种速度不足以帮助就业市场改善."

美国第三季非农业生产率环比年率初值为增长1.9%,与第二季持平,表明企业或许不会大幅加快招聘步伐.(完)

--编译/审校 张涛/王丽鑫/兰秀娟/程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。