美国上周初请失业金人数降至近四年低位 消费者增加支出

* 11月零售销售增加0.3%;核心零售销售数据强劲

* 最近一周初请失业金人数减至34.3万

* 11月批发(趸售)物价下跌0.8%

路透华盛顿12月13日 - 上周美国初请失业金人数大幅减少至近四年低位,11月零售销售反弹,艰难的美国经济复苏显露乐观迹象.

劳工部周四公布,经季节调整后的初请失业金人数减少2.9万人至34.3万人,连续第四周下降.该数据是10月初以来最低,并接近2008年初以来的最低水平.

另一份报告也暗示上个月消费者支出增加,尽管人们担心华盛顿可能难以避开严苛的撙节措施.12月初,有关这场"财政悬崖"的忧虑情绪严重挫伤消费者信心.

"很难找到财政悬崖不确定性正在抑制消费者支出的确切证据,"摩根大通驻纽约分析师Michael Feroli称.

劳动力市场缓慢而稳步改善有助于支撑消费者支出,而在企业投资下滑的情况下,正是消费者支出推动了第三季经济增长.

第四季经济增长料将放缓,受累于库存增速放慢,以及企业担忧财政悬崖问题而缩减投资.

不过,经济似乎正在迅速摆脱超级风暴桑迪造成的冲击.10月底,超级风暴桑迪袭击美国东海岸,导致失业金申请人数一度骤增.

美国一周初请失业金人数四周均值减少2.7万人,至38.15万人.

"劳动力市场改善步伐或许略快于预期,"纽约4CAST的资深分析师斯隆称.

尽管数据有所改善,但美股仍然下跌.美国政界正就放缓或避免6,000亿美元减支增税举措明年初生效而进行谈判,值此之际,投资者似乎对大举押注持谨慎态度.

**核心零售销售数据上升**

美国商务部公布,11月零售销售较前月增加0.3%,10月为下滑0.3%.

11月零售销售的增幅不及路透调查分析师的平均预估,但核心零售销售指标优于预期.

11月扣除汽车、汽油和建筑材料的核心零售销售增加0.5%,10月为持平.美国政府用此项指标来计算消费者支出.

尽管有所改善,但第四季支出增长仍预计放缓.

"消费者支出在一定程度上有所恢复...但自6月以来,趋势一直呈现下滑状态,"Worldwide Markets市场策略师Joseph Trevisani表示.

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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