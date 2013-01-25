美国制造业PMI升至近两年高位 初请失业金人数减少

资料图片：2012年11月8日，在密歇根的福特汽车生产线，一辆2013款福特C-MAX混合动力车下线。 REUTERS/Rebecca Cook

* 制造业指数意外升至近两年高位

* 新订单数据为2010年5月来最强劲,雇佣分项同样上升

* 初请失业金人数降至五年低点

* 12月领先经济指标升0.5%

路透华盛顿1月24日 - 美国1月制造业活动增长为近两年来最快,上周初请失业金人数降至五年低点,释出意外强劲的经济讯号.

金融资讯公司Markit周四表示,美国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至56.1,创下2011年3月以来最高水平;12月时为54.0.指数处于50上方意味着景气扩张.

劳工部公布的报告则显示,1月19日当周初请失业金人数减少5,000人至33.0万人,为2008年1月以来最低,当时2007-2009年经济衰退才刚开始.

整体来看,这些数据显示,尽管华盛顿继续就财政政策展开政治争斗,但新年伊始经济已显示出一些潜在动能.

"经济结构略微有所改善,"Commonfund分析师Michael Strauss说.

路透访问的分析师此前预期制造业"初值"将下滑,且初请失业金人数料将增至355,000.

但数据意外强劲,助美股上扬,扳回先前因苹果(AAPL.O)业绩令人失望引发的跌幅.欧元区和中国传出的经济面消息优于预期,同样支撑股市.

分析师此前提醒不要过度解读本月请领失业金数据,因为政府所用模型会排除季节性波动,导致数据出现大幅变化,因而每年这个时间数据波动性都会很大.

但初请失业金人数连续两周减少,暗示雇主尚不认为本月将生效的增税会对消费者需求造成很大威胁.

初请失业金人数四周移动均值下降8,250至351,750人,为2008年3月来最低.

数据助美元兑日圆扩大涨幅,而美国公债价格下跌.

**数据均向好**

目前请领失业金数据基本与2006年和2007年多数时间的情况相当.路透访问分析师预计,政府将于2月1日公布的就业报告料显示,1月新增非农就业岗位16.5万个.失业率料持稳在7.8%.

除了请领失业金数据外,Markit制造业报告也表明就业市场在加大复苏,该领域就业岗位以九个月来最快速度增长.

Markit分项指数显示,制造业产出增速为2012年3月以来最快,新订单指数为57.7,为2010年5月以来最高.

周四经济谘商会公布的美国12月领先指标亦上升0.5%至93.9,优于分析师预期,也意味着经济成长改善.(完)

(编译 梁睿雪/李爽; 审校 张荻)

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